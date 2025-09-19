Мэр Улан-Удэ: «Мастер-план – современный инструмент развития города»

В столице Бурятии проходит конференция Ассоциации сибирских и дальневосточных городов. Она приурочена к 150-летию основания Верхнеудинской городской думы и 30-летию Улан-Удэнского городского Совета депутатов.

Сегодня в ходе конференции мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков рассказал гостям, как в столице Бурятии реализуется мастер-план города.

«Два года назад президент Владимир Владимирович Путин здесь, в Улан-Удэ, поддержал мастер-план развития нашего города. На данный момент определены источники финансирования мероприятий на 107 миллиардов рублей – это и федеральные, и республиканские, и частные средства. Благодаря им мы строим новое жилье, новые проспекты, спортивные объекты. Делаем все, чтобы наш город становился и комфортнее, и красивее, и удобнее», – заявил на открытии конференции Игорь Шутенков.

При разработке мастер-плана был проведен комплексный социологический опрос жителей города.

«Выяснили, какие вопросы беспокоят население больше всего. Учли именно мнение жителей по конкретным позициям. И в мастер-план были внесены мероприятия, которые решают проблемы горожан», – сообщил в докладе первый заместитель мэра Олег Екимовский.

Развитие территорий города идет комплексно. В историческом центре Улан-Удэ уже создается социальная инфраструктура: новая школа на 760 мест, театр «Байкал» и Национальный музей. Также началось возведение почти 200 тыс кв метров современного жилья. Заканчивается проектирование межвузовского кампуса мирового уровня «Байкал». В центре города появятся новые кварталы, парки и обновленная набережная.

Одновременно идет масштабная реконструкция инженерной инфраструктуры, которая обеспечит все новые объекты теплом, водой и электроэнергией. Это обновление 7 км сетей канализации, 6 км водоснабжения и почти 3 км тепловых сетей. Строится подстанция «Культурная». Началась модернизация Улан-Удэнской ТЭЦ-2. Впереди – строительство путепроводов и многие другие мероприятия.

Директор «Горсвета» Алексей Тулонов рассказал гостям из городов Сибири и Дальнего Востока, как наш город с 2019 по 2024 год снизил потребление электроэнергии на наружное освещение на 40% без затрат бюджета.

Улан-Удэ заключает энергосервисные контракты, по которым подрядчик обновляет электрооборудование, в частности, меняет лампы на светодиодные. Причем работы оплачиваются лишь за счет экономии, достигнутой на снижении потребления электроэнергии. В результате сегодня общественные места в столице Бурятии на 100 процентов освещаются современными энергосберегающими светодиодными светильниками, а управление ведется в автоматическом режиме диспетчерами «Горсвета».

Участники конференции также обсудили актуальные проблемы развития представительной власти в регионах.