Депутаты Сибири и Дальнего Востока собрались в Улан-Удэ

Конференция Ассоциации сибирских и дальневосточных городов на этот раз проходит в Улан-Удэ. Депутаты из двенадцати регионов собрались здесь, чтобы обсудить актуальные вопросы работы местных властей. В центре их внимания оказалось влияние новшеств федерального законодательства на жизнь муниципалитетов.

«Данный съезд – это площадка для обмена опытом, мнениями и успешными практиками. Мы презентовали нашим гостям достижения города: ключевые проекты, включая мастер-план, интеллектуальную транспортную систему и работу ТОСов. Обсудили как эти, так и другие вопросы», – поделился некоторыми подробностями состоявшегося заседания председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Чимит Бальжинимаев. Прошедшая конференция стала первым крупным событием ассоциации с момента вступления в силу ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

«Мы проанализировали совместно с участниками конференции его применение», – добавил Чимит Бальжинимаев. Стоит отметить, что новый закон, по сути, коренным образом меняет былую систему. Ведь фактически он интегрирует местные органы власти в единую вертикаль государственного управления, упраздняя прежнюю автономию муниципалитетов.

– До этого у нас был закон №131, действовавший с 2003 года… Но жизнь за пару десятилетий сильно изменилась, и потребовался новый федеральный закон, который не только ставит новые задачи, но и четче определяет полномочия муниципалитетов. Ведь любые полномочия должны иметь финансовое обеспечение, – прокомментировал генеральный директор исполнительной дирекции АСДГ Михаил Зайцев.

Если раньше местное самоуправление считали отдельной властью, максимально приближенной к людям, то теперь оно становится частью общегосударственной системы. Закон фактически централизует и унифицирует власть, устраняя разнообразие моделей и создавая единые правила игры.

В скором времени муниципалитеты перейдут на новые модели организации. По управленческой, которую будут использовать большинство городов, население больше не сможет выбирать градоначальника напрямую – его будет назначать совет депутатов. Прямые выборы мэра сохранятся только в некоторых мегаполисах.

Кроме того, закон включает глав муниципалитетов в советы при губернаторах регионов, закрепляя их подотчетность вышестоящему руководству. Он также упрощает перераспределение полномочий между уровнями власти и значительно усиливает контроль регионов над местными решениями.

– Однако с принятием закона возник ряд вопросов и проблем, которые муниципалам предстоит решать как самостоятельно, так и в диалоге с органами власти субъектов Федерации, – отметил Михаил Зайцев.

К числу возникших затруднений, вероятно, относятся организационно-управленческие, кадровые, финансово-материальные, социально-коммуникационные и правово-бюрократические неурядицы. Тем не менее их решение – вопрос времени. Сторонники реформы полагают, что в перспективе она устранит раздор между государственной и муниципальной властью, а также повысит координацию и создаст единый механизм ответственности.

Помимо применения нового федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», участники конференции рассмотрели тонкости бюджетного процесса, роль народных избранников в создании программ развития и преображения городской среды. Результатом же встречи стали практические рекомендации.

Однако, кроме деловой программы, гости познакомились с культурой нашей республики и изучили ее социальный опыт. Напомним, проведение конференции в этом году оказалось приурочено сразу к двум знаковым датам: 150-летию первой городской думы Верхнеудинска и 30-летию Улан-Удэнского городского Совета.