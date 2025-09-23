Политика и власть 23.09.2025 в 12:51

В Монголии Улан-Удэ и Эрдэнэт подписали меморандум об укреплении сотрудничества

Стороны будут развивать торгово-экономические, социальные, научно-технические и культурные связи
A- A+
Текст: Карина Перова
В Монголии Улан-Удэ и Эрдэнэт подписали меморандум об укреплении сотрудничества
Фото: администрация Улан-Удэ

В Монголии мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков и губернатор Орхонского аймака – мэр города Эрдэнэт господин Б. Зоригтбаяр подписали меморандум о дальнейшем развитии побратимских связей и двустороннего сотрудничества.

«Этот важный документ станет новым этапом нашего взаимодействия и откроет широкие перспективы для дальнейшего укрепления наших экономических и культурных связей. Благодаря ему мы сможем наладить деловые контакты между нашими предпринимателями и промышленниками. Мы будем обмениваться информацией о лучших практиках ведения бизнеса, рассказывать друг другу о возможностях и преимуществах, существующих на наших рынках, способствуя росту торговли и инвестиций. Кроме того, наши города намерены сотрудничать в сфере коммунального хозяйства», – сказал Игорь Шутенков.

Стороны будут развивать не только торгово-экономические, но и социальные, научно-технические и культурные связи.

«Мы всегда дружили с Улан-Удэ. К сожалению, ковид нарушил эту связь. Мы рады с вами сотрудничать. Нас объединяет многолетняя дружба и история. Наши дети приезжали отдыхать к вам, в Бурятию. У нас большее будущее. Уверен, что и бизнес между нашими городами тоже будет процветать», – отметил мэр города Эрдэнэт.

Города будут обмениваться информацией в сфере инвестиционной деятельности и опытом в развитии систем городского управления, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, инфраструктуры, экологии, охраны окружающей среды, предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. А также сотрудничать в области культуры, образования, молодежной политики, туризма, искусства, физической культуры и спорта.

«Я уверен, что соглашение придаст новый импульс дружбе между нашими городами», - заключил мэр Улан-Удэ.

Теги
улан-удэ эрдэнэт меморандум

Все новости

В Монголии Улан-Удэ и Эрдэнэт подписали меморандум об укреплении сотрудничества
23.09.2025 в 12:51
В Улан-Баторе открылась фотовыставка о борьбе СССР и Монголии с японским милитаризмом
23.09.2025 в 12:27
Мэр Улан-Удэ принял участие в бизнес-форуме в Монголии
23.09.2025 в 12:11
9-летнюю школьницу из Бурятии наградили медалью МЧС России
23.09.2025 в 12:10
Сторож в Бурятии за бутылку и пачку сигарет продал охраняемое имущество
23.09.2025 в 11:53
Испугавшись укола, улан-удэнец сломал в скорой помощи кардиограф
23.09.2025 в 11:21
Колледж Бурятии оказался среди лучших на Российской студвесне
23.09.2025 в 11:20
Прокуратура Бурятии обязала подключить дом бойца СВО к электросетям
23.09.2025 в 11:01
Детские врачи Бурятии покорили Галину
23.09.2025 в 10:01
Семейские умельцы показали таланты
23.09.2025 в 09:56
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 сентября

Читайте также
Депутаты Сибири и Дальнего Востока собрались в Улан-Удэ
Они обсудили новый закон, кардинально меняющий систему власти и местного самоуправления
19.09.2025 в 19:55
Мэр Улан-Удэ: «Мастер-план – современный инструмент развития города»
Игорь Шутенков выступил на конференции Ассоциации сибирских и дальневосточных городов
19.09.2025 в 14:08
Владимир Путин одобрил предложение партии «Новые люди» привлекать ветеранов СВО к борьбе с нелегальной миграцией
Их опыт и навыки задействуют в работе в подразделениях МВД
19.09.2025 в 12:58
Евгений Коркин: долгий путь наверх
Новый зампред правительства Бурятии прошел путь от замминистра до вице-премьера за полгода, но главные вызовы еще впереди
19.09.2025 в 07:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru