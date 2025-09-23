В Монголии Улан-Удэ и Эрдэнэт подписали меморандум об укреплении сотрудничества

В Монголии мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков и губернатор Орхонского аймака – мэр города Эрдэнэт господин Б. Зоригтбаяр подписали меморандум о дальнейшем развитии побратимских связей и двустороннего сотрудничества.

«Этот важный документ станет новым этапом нашего взаимодействия и откроет широкие перспективы для дальнейшего укрепления наших экономических и культурных связей. Благодаря ему мы сможем наладить деловые контакты между нашими предпринимателями и промышленниками. Мы будем обмениваться информацией о лучших практиках ведения бизнеса, рассказывать друг другу о возможностях и преимуществах, существующих на наших рынках, способствуя росту торговли и инвестиций. Кроме того, наши города намерены сотрудничать в сфере коммунального хозяйства», – сказал Игорь Шутенков.

Стороны будут развивать не только торгово-экономические, но и социальные, научно-технические и культурные связи.

«Мы всегда дружили с Улан-Удэ. К сожалению, ковид нарушил эту связь. Мы рады с вами сотрудничать. Нас объединяет многолетняя дружба и история. Наши дети приезжали отдыхать к вам, в Бурятию. У нас большее будущее. Уверен, что и бизнес между нашими городами тоже будет процветать», – отметил мэр города Эрдэнэт.

Города будут обмениваться информацией в сфере инвестиционной деятельности и опытом в развитии систем городского управления, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, инфраструктуры, экологии, охраны окружающей среды, предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. А также сотрудничать в области культуры, образования, молодежной политики, туризма, искусства, физической культуры и спорта.

«Я уверен, что соглашение придаст новый импульс дружбе между нашими городами», - заключил мэр Улан-Удэ.