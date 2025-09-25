Политика и власть 25.09.2025 в 16:42

Забайкальский депутат потерял полномочия дистанционно

Народный избранник четыре года участвовал в заседаниях по мессенджеру, находясь на территории Украины
Текст: Иван Иванов
Забайкальский депутат потерял полномочия дистанционно
Фото: архив «Номер один»

Депутат Каларского округа Забайкальского края Михаил Носик, который четыре года работал дистанционно, находясь на Украине, лишился мандата. В новый депутатский состав, выборы которого прошли в сентябре, он не попал.

Как «Номер один» уже сообщал, депутат приехал на Украину незадолго до начала военной спецоперации (сам он родился в этой стране), чтобы навестить пожилых родственников и внука. Однако после начала известных событий вернуться обратно Носик уже не смог. Украинских документов, как говорит сам депутат, у него не было, только российский паспорт, с которым он въезжал на Украину (ранее россияне и украинцы могли при пересечении границ использовать внутренние, а не заграничные паспорта). Сейчас же для выезда нужен только загранпаспорт, но его у Носика нет.

Носик утверждал, что «работает дистанционно через VPN», оказывая приемы граждан по видеосвязи, поддерживая контакты с избирателями и другими депутатами через мессенджеры. Слагать свои полномочия добровольно он не хотел, потому что считает, что «работает не хуже других депутатов».

Тем не менее, депутатская Комиссия по этике с его доводами не согласилась и сделала вывод, что вынужденное проживание депутата на территории другого государства препятствует исполнению им своих обязанностей. Орган инициировал процедуру досрочного прекращения его полномочий. Однако по закону избавиться от депутата не удалось и пришлось дожидаться новых выборов в сентябре, где застрявший в Украине депутат, естественно, участвовать не мог.

Таким образом, полномочия депутата закончились автоматически – после сентябрьских выборов, вместе с прежним созывом.

Теги
Михаил Носик забайкалье

