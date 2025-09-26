Делегация Бурятии принимает участие в международном буддийском форуме

25 сентября делегация Бурятии под руководством Главы республики Алексея Цыденова начала работу на III Международном буддийском форуме «Буддийский мир в новом тысячелетии» в Элисте, открытие которого состоялось сегодня.

Алексей Цыденов и Бату Хасиков подписали План мероприятий по реализации соглашения между Калмыкией и Бурятией о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. Республики договорились о взаимном содействии в развитии экономической интеграции в различных сферах. Планируется осуществлять совместные проекты по разработке и реализации госпрограмм развития и поддержки малого и среднего предпринимательства. А также способствовать сотрудничеству, обмену информацией и опытом по организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, научно-технического и культурного, поддерживать обмен опытом между специалистами в области здравоохранения, соцзащиты, спорта, туризма, образования и молодёжной политики.

Также прошла трехсторонняя встреча глав трех буддийских регионов России – Глав Бурятии, Калмыкии и Тувы.

Инициатива проведения международного буддийского форума в России принадлежит Главе Бурятии Алексею Цыденову. I и II Буддийские форумы «Традиционный буддизм и вызовы современности» прошли в Улан-Удэ. Благодаря буддийскому форуму Россия позиционировала себя как часть буддийского мира и заявила о себе как буддийская держава. Это дает дополнительные возможности для укрепления сотрудничества с буддийскими странами в разных сферах.

В рамках форума создан консорциум вузов «Буддийское образование». Были подписаны соглашения о сотрудничестве БГУ с Забайкальским университетом и Восточно-Сибирским институтом культуры, а также с университетами Шри-Ланки и Непала. В сентябре 2024 года БГУ осуществил набор 12 бакалавров по направлению «буддийская философия» из числа хувараков университета «Даши Чойнхорлин» имени Дамба Даржа Заяева.

Фото: правительство Бурятии