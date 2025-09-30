Политика и власть 30.09.2025 в 10:08
В Бурятии бакланов будут «мочить в сортире»
Депутат Хурала предложил относиться к птицам, как к террористам
Текст: Станислав Сергеев
На сегодняшней сессии Хурала Бурятии сразу несколько депутатов в очередной раз подняли тему уничтожения бакланов. По словам народных избранников, люди обращаются с требованием разрешить борьбу с пернатыми уничтожителями рыбы.
Так, по словам депутата Вадима Бредния, есть только два эффективных способа борьбы с вредителем: разорение гнезд и отстрел.
- Если человека за 10 омулей могут посадить, то баклан уничтожает тысячи омулей в нерестовый период, и ему за это ничего не будет, - говорил депутат. - Отношение должно быть как к террористам.
Также Вадим Бредний вспомнил давнюю фразу Владимира Путина про то, что террористов нужно «мочить в сортире» и предложить применить это к бакланам.
- Это, может быть, наша историческая миссия – остановить этот процесс ради будущих поколений, - сказал он.
Присоединился к призывам об уничтожении птицы и депутат Андрей Невьянцев. Он предложил перестать слушать ученых, которые выступают против отстрела, и перейти уже к активным действиям. Он также обратил внимание, что речь не только об омуле на Байкале. В северных озерах бакланом уничтожается соровая рыба.
Напомним, в мае этого года состоялось совещание по проблеме бакланов. Где представители Бурприроднадзора сообщили, что с учетом высокой численности баклана и причиняемого им экономического и экологического ущерба по результатам научной работы рекомендовано провести целый ряд мероприятий.
В числе необходимых мер, в частности, были названы «регулирование с изъятием до 30% особей» и «изъятие яиц из гнезд в период гнездования – до 50%».
Также в период гнездования на поздних стадиях насиживания рекомендуется применять метод «многократного беспокойства птиц как наиболее эффективный с учетом времени суток и погодных условий».
По итогам этих мероприятий рекомендуется проводить систематический ежегодный мониторинг численности баклана.
Однако, как выяснилось на совещании, с ходу воплотить все эти меры в жизнь не получится. Для этого надо внести соответствующие изменения в законодательство и различные ведомственные приказы. Но, главное, найти на все это деньги.
Так, например, требует дополнительного финансирования все тот же мониторинг численности баклана. Это расходы на ГСМ, покупка необходимой техники и оборудования.
Кроме того, предполагается, что регулировать численность баклана будут специализированные бригады из числа профессиональных охотников. Как отмечают в Бурприроднадзоре, минимальные затраты охотника на отстрел птицы из ружей составляют 730 рублей на одну особь с учетом бензина и патронов. Охотоведы и охотничьи хозяйства готовы работать в этом направлении, но бесплатно это делать, естественно не будут. Им необходимо выделить соответствующее финансирование из бюджета.
