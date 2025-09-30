Политика и власть 30.09.2025 в 10:21

В Бурятии выбрали главу поселка Заиграево

Кресло занял Вячеслав Самойлов
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии выбрали главу поселка Заиграево
Фото: газета «Вперед»

Накануне в Бурятии выбрали нового главу поселка Заиграево. Кресло занял Вячеслав Самойлов, который работает замруководителя «Инфраструктурный центр – служба заказчика».

Его избрали на заседании поселкового Совета депутатов в ходе открытого голосования – Самойлов набрал больше всего голосов. Также он стал исполняющим обязанности председателя Совета депутатов.

«Глава посёлка Заиграево работает на неосвобожденной основе (должность не подразумевает оплаты)», - заявили в районной газете «Вперед».

Ранее «Номер один» сообщал о внезапном уходе Сергея Батурина с должности главы Заиграево и его решении сложить с себя полномочия председателя местного Совета депутатов. Затем стало известно о его старых прегрешениях – будучи директором одного из муниципальных предприятий ЖКХ он похитил из казны более 143 тыс. рублей. Батурин распоряжался деньгами, выделяемыми на топливо для автопарка предприятия, и почти четыре года – с сентября 2020 по август 2024 – заправлял машины.

Теги
заиграево глава

Все новости

В Бурятии рассказали о графике выплат пенсий и пособий
30.09.2025 в 11:35
В одной из мастерской в Бурятии сам по себе загорелся телефон
30.09.2025 в 11:26
За дачу взятки коммерсант в Улан-Удэ заплатит штраф в 500 тысяч
30.09.2025 в 11:16
Житель Улан-Удэ задолжал детям более 2 млн рублей алиментов
30.09.2025 в 11:03
В Хурале Бурятии появился новый депутат
30.09.2025 в 11:02
В столице Бурятии строят новый водовод в 106 микрорайоне
30.09.2025 в 10:38
Алексей Цыденов поблагодарил Валентину Матвиенко за теплое отношение к Бурятии
30.09.2025 в 10:33
«Поменьше петь и плясать надо»
30.09.2025 в 10:25
В Бурятии выбрали главу поселка Заиграево
30.09.2025 в 10:21
В Бурятии бакланов будут «мочить в сортире»
30.09.2025 в 10:08
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 сентября

Читайте также
В Хурале Бурятии появился новый депутат
Павел Федоров вошел в состав Комитета по государственному устройству
30.09.2025 в 11:02
Алексей Цыденов поблагодарил Валентину Матвиенко за теплое отношение к Бурятии
Глава республики обсудил со спикером Совета Федерации вопросы развития региона
30.09.2025 в 10:33
«Поменьше петь и плясать надо»
В Хурале недовольны сокращением «депутатских денег»
30.09.2025 в 10:25
В Бурятии бакланов будут «мочить в сортире»
Депутат Хурала предложил относиться к птицам, как к террористам
30.09.2025 в 10:08
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru