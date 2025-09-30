В Бурятии выбрали главу поселка Заиграево

Накануне в Бурятии выбрали нового главу поселка Заиграево. Кресло занял Вячеслав Самойлов, который работает замруководителя «Инфраструктурный центр – служба заказчика».

Его избрали на заседании поселкового Совета депутатов в ходе открытого голосования – Самойлов набрал больше всего голосов. Также он стал исполняющим обязанности председателя Совета депутатов.

«Глава посёлка Заиграево работает на неосвобожденной основе (должность не подразумевает оплаты)», - заявили в районной газете «Вперед».

Ранее «Номер один» сообщал о внезапном уходе Сергея Батурина с должности главы Заиграево и его решении сложить с себя полномочия председателя местного Совета депутатов. Затем стало известно о его старых прегрешениях – будучи директором одного из муниципальных предприятий ЖКХ он похитил из казны более 143 тыс. рублей. Батурин распоряжался деньгами, выделяемыми на топливо для автопарка предприятия, и почти четыре года – с сентября 2020 по август 2024 – заправлял машины.