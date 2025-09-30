Политика и власть 30.09.2025 в 10:25

«Поменьше петь и плясать надо»

В Хурале недовольны сокращением «депутатских денег»
Текст: Станислав Сергеев
Фото: «Номер один»
Депутаты Хурала Бурятии требуют у правительства сдержать слово и вернуть им недостающие средства. Речь идет о сумме «на развитие общественной инфраструктуры». Это деньги, которые получают депутаты на исполнение наказов избирателей. Торги за окончательную сумму по этой статье расходов идут каждый год.

Не стал исключением и 2025 год. Так, на сегодняшней сессии тему так называемых «депутатских» денег поднял парламентарий Сергей Мезенин. По его словам, когда принимали бюджет на этот год, власти заложили только половину от суммы, которую выделяли в предыдущие годы. С оговоркой, что к осени будут выделены дополнительные деньги.

- Это мелкие ремонты, это освещение – у нас села стоят темные, - возмущался Сергей Мезенин. – Может, поменьше может петь и плясать надо. Но деньги нужно найти… Я прошу правительство к октябрьской сессии выполнить свое обещание.

К обсуждению подключился и другой депутат – Баир Цыренов. Он напомнил, что для выхода на прежние объемы финансирования не хватает порядка 200 млн рублей. 

– Ровно ту же сумму, которой не хватает, мы вынуждены были направить на достройку театра Ульгэр, - напомнил депутат.

По его словам, не совсем правильно забирать у людей деньги на детские площадки, помощь социальным учреждениям и так далее и отдавать их на закрытие финансовых дыр, образовавшихся в результате нарушений закона.
