Политика и власть 30.09.2025 в 11:02

В Хурале Бурятии появился новый депутат

Павел Федоров вошел в состав Комитета по государственному устройству
Текст: Андрей Константинов
В Хурале Бурятии появился новый депутат
Фото: Хурал Бурятии
Сегодня в начале сессии Народного Хурала руководитель парламента Владимир Павлов вручил новому народному избраннику Павлу Федорову удостоверение депутата. Напомним, он победил на дополнительных выборах по одномандатному округу №15 в Улан-Удэ. Ранее депутатом от этого округа был Денис Гармаев. В мае, когда его назначили министром промышленности, он сложил свои полномочия.

Как доложила на сессии заместитель председателя Народного Хурала Татьяна Мантатова, по закону каждый депутат, за исключением председателя Хурала и его заместителей, обязан состоять в одном из комитетов. Парламентарий отметила, что Павел Федоров изъявил желание войти в состав Комитета по государственному устройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы.

По итогам голосования депутатский корпус утвердил желание коллеги работать в этом комитете. Теперь, с учетом Павла Федорова, в него входят девять депутатов.
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 сентября

© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
