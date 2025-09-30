В Хурале Бурятии появился новый депутат

Сегодня в начале сессии Народного Хурала руководитель парламента Владимир Павлов вручил новому народному избраннику Павлу Федорову удостоверение депутата. Напомним, он победил на дополнительных выборах по одномандатному округу №15 в Улан-Удэ. Ранее депутатом от этого округа был Денис Гармаев. В мае, когда его назначили министром промышленности, он сложил свои полномочия.Как доложила на сессии заместитель председателя Народного Хурала Татьяна Мантатова, по закону каждый депутат, за исключением председателя Хурала и его заместителей, обязан состоять в одном из комитетов. Парламентарий отметила, что Павел Федоров изъявил желание войти в состав Комитета по государственному устройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы.По итогам голосования депутатский корпус утвердил желание коллеги работать в этом комитете. Теперь, с учетом Павла Федорова, в него входят девять депутатов.