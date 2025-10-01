Политика и власть 01.10.2025 в 10:22
Спикер Хурала Бурятии подвёл итоги сессии
Депутаты рассмотрели 34 вопроса
Текст: Андрей Константинов
На прошедшей вчера очередной сессии Хурала Бурятии депутаты рассмотрели 34 вопроса, в числе которых были и кадровые назначения. Так, парламентарии дали согласие главе Бурятии о назначении Евгения Коркина зампредом правительства, Вероники Штыкиной - Уполномоченным по правам ребёнка в РБ, а также приняли решение о назначении двух мировых судей.
Всего было принято 24 закона, один из которых - в первом чтении, и утверждено 10 постановлений. В ходе общения с журналистами председатель Хурала Владимир Павлов особое внимание обратил на законодательные изменения, касающиеся продавцов жилья для детей-сирот. Теперь дня них минимальный предельный срок владения объектом недвижимости, после которого не надо платить НДФЛ, уменьшен до одного года.
Также Владимир Павлов выделил республиканский закон «Об оказании бесплатной юридической помощи в Республике Бурятия», в который внесены изменения. Напомним, Народный Хурал одобрил создание с 1 января 2026 года государственного юридического бюро в составе 12 человек. Это будет структурное подразделение Центра социальной поддержки населения минсоцзащиты республики. Специалисты бюро будут не просто консультировать граждан определённых законом категорий, но и помогать им составлять иски и другие правовые документы, а также представлять их интересы в суде, государственных и муниципальных органах. Все расходы на создание и работу этого бюро будет нести республиканский бюджет.
Всего было принято 24 закона, один из которых - в первом чтении, и утверждено 10 постановлений. В ходе общения с журналистами председатель Хурала Владимир Павлов особое внимание обратил на законодательные изменения, касающиеся продавцов жилья для детей-сирот. Теперь дня них минимальный предельный срок владения объектом недвижимости, после которого не надо платить НДФЛ, уменьшен до одного года.
Также Владимир Павлов выделил республиканский закон «Об оказании бесплатной юридической помощи в Республике Бурятия», в который внесены изменения. Напомним, Народный Хурал одобрил создание с 1 января 2026 года государственного юридического бюро в составе 12 человек. Это будет структурное подразделение Центра социальной поддержки населения минсоцзащиты республики. Специалисты бюро будут не просто консультировать граждан определённых законом категорий, но и помогать им составлять иски и другие правовые документы, а также представлять их интересы в суде, государственных и муниципальных органах. Все расходы на создание и работу этого бюро будет нести республиканский бюджет.
Тегихурал