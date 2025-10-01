Политика и власть 01.10.2025 в 10:22

Спикер Хурала Бурятии подвёл итоги сессии

Депутаты рассмотрели 34 вопроса
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Спикер Хурала Бурятии подвёл итоги сессии
Фото: Хурал Бурятии
На прошедшей вчера очередной сессии Хурала Бурятии депутаты рассмотрели 34 вопроса, в числе которых были и кадровые назначения. Так, парламентарии дали согласие главе Бурятии о назначении Евгения Коркина зампредом правительства, Вероники Штыкиной - Уполномоченным по правам ребёнка в РБ, а также приняли решение о назначении двух мировых судей.

Всего было принято 24 закона, один из которых - в первом чтении, и утверждено 10 постановлений. В ходе общения с журналистами председатель Хурала Владимир Павлов особое внимание обратил на законодательные изменения, касающиеся продавцов жилья для детей-сирот. Теперь дня них минимальный предельный срок владения объектом недвижимости, после которого не надо платить НДФЛ, уменьшен до одного года.

Также Владимир Павлов выделил республиканский закон «Об оказании бесплатной юридической помощи в Республике Бурятия», в который внесены изменения. Напомним, Народный Хурал одобрил создание с 1 января 2026 года государственного юридического бюро в составе 12 человек. Это будет структурное подразделение Центра социальной поддержки населения минсоцзащиты республики. Специалисты бюро будут не просто консультировать граждан определённых законом категорий, но и помогать им составлять иски и другие правовые документы, а также представлять их интересы в суде, государственных и муниципальных органах. Все расходы на создание и работу этого бюро будет нести республиканский бюджет.
Теги
хурал

Все новости

Спикер Хурала Бурятии подвёл итоги сессии
01.10.2025 в 10:22
В Улан-Удэ нашли водителя, сбившего 10-летнюю девочку
01.10.2025 в 10:03
Учитель из Бурятии объединила волонтеров из пяти сёл
01.10.2025 в 09:50
Помощник по уходу – заботливый профессионал
01.10.2025 в 09:45
Покидая Кому жительница Бурятии столкнулась с лошадью
01.10.2025 в 09:36
В Бурятии пропал 37-летний мужчина
01.10.2025 в 09:30
Дмитрий Чернышенко: «Международное движение по финансовой безопасности вовлекло уже более 6 млн человек»
01.10.2025 в 09:21
Жительница Улан-Удэ осталась без «инвестиционного портфеля»
01.10.2025 в 09:09
Наказание за отсутствие школьной формы на уроке
01.10.2025 в 09:00
В Улан-Удэ встретили Героя России Тимура Соктоева
01.10.2025 в 08:51
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 октября

Читайте также
Евгений Коркин стал зампредом правительства Бурятии
Его кандидатуру поддержало подавляющее большинство депутатов
30.09.2025 в 13:03
В Хурале Бурятии появился новый депутат
Павел Федоров вошел в состав Комитета по государственному устройству
30.09.2025 в 11:02
Алексей Цыденов поблагодарил Валентину Матвиенко за теплое отношение к Бурятии
Глава республики обсудил со спикером Совета Федерации вопросы развития региона
30.09.2025 в 10:33
«Поменьше петь и плясать надо»
В Хурале недовольны сокращением «депутатских денег»
30.09.2025 в 10:25
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru