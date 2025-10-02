Политика и власть 02.10.2025 в 09:25

В Бурятии подобрали замену оскандалившемуся чиновнику

Назначен новый первый заместитель главы Минсельхоза
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии подобрали замену оскандалившемуся чиновнику
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Постановлением правительства Бурятии на должность первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия РБ – председателя Комитета по производству и переработке сельскохозяйственной продукции назначен Дмитрий Маляров. Ранее он 10 лет работал в Управлении Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.

Напомним, место первого заместителя главы Минсельхоза стало вакантным после скандального увольнения Булата Цыренжапова. По инициативе прокуратуры его изгнали из министерства в связи с утратой доверия.

Справка

Дмитрий Маляров родился 2 августа 1983 года в селе Усть-Киран Кяхтинского района. В 2005 году окончил Бурятскую сельскохозяйственную академию по специальности «Агрономия». С 2005 г. по 2009 годы учился в аспирантуре БГСХА.

В 2004-2009 годах работал главным агрономом в ООО «Харгана» Селенгинского района, впоследствии реорганизованное в ООО «Сокол». С декабря 2009 по январь 2011 года работал в Загустайской средней школе на должностях социального педагога и мастера производственного обучения. С января 2011 по январь 2012 года трудился в филиале «РЭУ Забайкальский» на должностях старшего лаборанта и начальника смены.

С января 2013 по сентябрь 2014 года работал на должностях агронома, а затем заведующим Селенгинским госсортучастком филиала ФГБУ «Госсорткомиссия по Республике Бурятия».

С 2014 по 2024 год работал в различных структурных подразделениях Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии и его подведомственных учреждениях. Занимал должности агронома, государственного инспектора, заместителя начальника отдела, заместителя директора, руководителя органа инспекции.

В мае 2025 года Дмитрий Маляров был принят в Минсельхоз Бурятии на должность начальника отдела животноводства, племенного дела и рыбного хозяйства Комитета по производству и переработке сельскохозяйственной продукции.
Теги
назначение минсельхоз

В Бурятии подобрали замену оскандалившемуся чиновнику

02.10.2025 в 09:25
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
