Политика и власть 02.10.2025 в 09:25
В Бурятии подобрали замену оскандалившемуся чиновнику
Назначен новый первый заместитель главы Минсельхоза
Текст: Андрей Константинов
Постановлением правительства Бурятии на должность первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия РБ – председателя Комитета по производству и переработке сельскохозяйственной продукции назначен Дмитрий Маляров. Ранее он 10 лет работал в Управлении Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.
Напомним, место первого заместителя главы Минсельхоза стало вакантным после скандального увольнения Булата Цыренжапова. По инициативе прокуратуры его изгнали из министерства в связи с утратой доверия.
Справка
Дмитрий Маляров родился 2 августа 1983 года в селе Усть-Киран Кяхтинского района. В 2005 году окончил Бурятскую сельскохозяйственную академию по специальности «Агрономия». С 2005 г. по 2009 годы учился в аспирантуре БГСХА.
В 2004-2009 годах работал главным агрономом в ООО «Харгана» Селенгинского района, впоследствии реорганизованное в ООО «Сокол». С декабря 2009 по январь 2011 года работал в Загустайской средней школе на должностях социального педагога и мастера производственного обучения. С января 2011 по январь 2012 года трудился в филиале «РЭУ Забайкальский» на должностях старшего лаборанта и начальника смены.
С января 2013 по сентябрь 2014 года работал на должностях агронома, а затем заведующим Селенгинским госсортучастком филиала ФГБУ «Госсорткомиссия по Республике Бурятия».
С 2014 по 2024 год работал в различных структурных подразделениях Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии и его подведомственных учреждениях. Занимал должности агронома, государственного инспектора, заместителя начальника отдела, заместителя директора, руководителя органа инспекции.
В мае 2025 года Дмитрий Маляров был принят в Минсельхоз Бурятии на должность начальника отдела животноводства, племенного дела и рыбного хозяйства Комитета по производству и переработке сельскохозяйственной продукции.
Тегиназначение минсельхоз