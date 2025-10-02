Политика и власть 02.10.2025 в 10:15

В минприроды Бурятии назначили замминистра

Должность заняла Аюна Елбаскина
Текст: Карина Перова
В минприроды Бурятии назначили замминистра
Фото: правительство Бурятии

В правительстве Бурятии сообщили об очередном кадровом назначении. Так, Аюна Елбаскина стала заместителем министра природных ресурсов и экологии республики. Вступило в силу соответствующее постановление.

Она приступила к обязанностям с сегодняшнего дня, с 2 октября. В новой должности чиновница возглавила комитет государственной политики в сфере обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда, в который входят одноименные отделы.

Общий стаж работы на государственной службе составляет более 16 лет. Елбаскина работает в этом министерстве с 2009 года. Прошла путь от ведущего специалиста до начальника отдела.

В 2002 году окончила Восточно-Сибирский государственный технологический университет по специальности «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов», а в 2005 году – Байкальский государственный университет экономики и права по специальности «Юриспруденция».

Ранее «Номер один» сообщал о назначении нового первого заместителя главы минсельхоза Бурятии. Кресло занял Дмитрий Маляров.

