В минприроды Бурятии назначили замминистра

В правительстве Бурятии сообщили об очередном кадровом назначении. Так, Аюна Елбаскина стала заместителем министра природных ресурсов и экологии республики. Вступило в силу соответствующее постановление.

Она приступила к обязанностям с сегодняшнего дня, с 2 октября. В новой должности чиновница возглавила комитет государственной политики в сфере обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда, в который входят одноименные отделы.

Общий стаж работы на государственной службе составляет более 16 лет. Елбаскина работает в этом министерстве с 2009 года. Прошла путь от ведущего специалиста до начальника отдела.

В 2002 году окончила Восточно-Сибирский государственный технологический университет по специальности «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов», а в 2005 году – Байкальский государственный университет экономики и права по специальности «Юриспруденция».

