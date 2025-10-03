Политика и власть 03.10.2025 в 12:19

В Бурятию прибыла глава минсельхоза России

Оксане Лут расскажут о развитии агропрома республики
Текст: Андрей Константинов
В Бурятию прибыла глава минсельхоза России
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
В Бурятию с рабочим визитом прибыла министр сельского хозяйства России Оксана Лут. Вместе с главой Бурятии и представителями отрасли она обсудит вопросы развития агропромышленного комплекса, научно-образовательной базы и реализации госпрограмм, сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Сегодня Оксана Лут посетит Бурятскую сельхозакадемию, Республиканский ипподром, проведет встречу с главой республики. Алексей Цыденов расскажет министру о текущем состоянии агропромышленного комплекса, реализации нацпроекта и республиканских программ развития в сфере сельского хозяйства.

Также запланировано совещание по теме производства биологически активных добавок и фитопродуктов с участием местных и российских экспертов и ведущих разработчиков.
