В Бурятию прибыла глава минсельхоза России

В Бурятию с рабочим визитом прибыла министр сельского хозяйства России Оксана Лут. Вместе с главой Бурятии и представителями отрасли она обсудит вопросы развития агропромышленного комплекса, научно-образовательной базы и реализации госпрограмм, сообщили в пресс-службе правительства РБ.Сегодня Оксана Лут посетит Бурятскую сельхозакадемию, Республиканский ипподром, проведет встречу с главой республики. Алексей Цыденов расскажет министру о текущем состоянии агропромышленного комплекса, реализации нацпроекта и республиканских программ развития в сфере сельского хозяйства.Также запланировано совещание по теме производства биологически активных добавок и фитопродуктов с участием местных и российских экспертов и ведущих разработчиков.