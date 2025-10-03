Политика и власть 03.10.2025 в 16:19
Чиновник из Улан-Удэ вернулся с зоны СВО
Замруководителя администрации Советского района служил по контракту
Текст: Карина Перова
Первый заместитель руководителя администрации Советского района Улан-Удэ Евгений Алексеев прибыл с зоны проведения СВО. Он служил там по контракту.
В марте этого года Алексеев отправился в добровольческое подразделение «Боевой Армейский Резерв Страны» («БАРС»). Сегодня его приветствовали коллеги. Чиновник вернется к своим должностным обязанностям в администрации с 13 октября.
«Большое спасибо вам за поддержку, которую мы ощущали там, особенно от наших земляков из Бурятии и всего Дальнего Востока. Мы чувствуем ваше плечо и знаем, что Победа непременно будет за нами!», - сказал он.
