Чиновник из Улан-Удэ вернулся с зоны СВО

Первый заместитель руководителя администрации Советского района Улан-Удэ Евгений Алексеев прибыл с зоны проведения СВО. Он служил там по контракту.

В марте этого года Алексеев отправился в добровольческое подразделение «Боевой Армейский Резерв Страны» («БАРС»). Сегодня его приветствовали коллеги. Чиновник вернется к своим должностным обязанностям в администрации с 13 октября.

«Большое спасибо вам за поддержку, которую мы ощущали там, особенно от наших земляков из Бурятии и всего Дальнего Востока. Мы чувствуем ваше плечо и знаем, что Победа непременно будет за нами!», - сказал он.