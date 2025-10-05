Политика и власть 05.10.2025 в 11:19

Владимир Павлов багшанарые амаршалба

Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов  эрхим багшанарта шангуудые барюулха еhололдо хабаадаба
Текст: Номер один
Владимир Павлов багшанарые амаршалба
Эрхим багшанарай заншалта урилдаанда шалгарагшад засагай амаршалгын еhололдо уригдажа, шагналнуудта  хүртөө.

- Арадай Хуралай hунгамалнуудай зүгhөө бүхы багшанараа мэргэжэлтэ hайндэрөөр амаршалнаб. Энэ удаа үнгэргэгдэhэн урилдаанда Буряадай эрхим 12 багша 200 мянган түхэригэй федеральна шанда, 14 багша 50 мянган түхэригэй уласай шанда хүртэбэ. Эдэ багшанар үхибүүдэйнгөө, hургуулиингаа мүн бүхы Буряадаймнай омогорхол болоно, - гээд Владимир Павлов тэмдэглээ.

Фото: «Номер один»

Народный Хурал

