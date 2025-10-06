Политика и власть 06.10.2025 в 11:40

В Бурятии федерального министра свозили на стройплощадку в райцентр

В Курумкане полным ходом идет возведение поликлиники
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии федерального министра свозили на стройплощадку в райцентр
4 октября министр сельского хозяйства России Оксана Лут в рамках рабочей поездки в Бурятию оценила ход строительства поликлиники в Курумкане. Объект возводится в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», реализуемой министерством сельского хозяйства РФ. Поликлиника будет обслуживать более 13 тысяч жителей из 10 поселений. 

Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, поликлиника в Курумкане будет состоять из четырех блоков разной этажности: взрослой поликлиники на 205 мест и детскую на 45, лаборатории и административного корпуса. В настоящий момент на объекте уже завершена основная часть строительных работ. 


«Темпы работы - по графику. Успеваем в рамках запланированных сроков. К декабрю планируем довести готовность до 95 процентов. Срок сдачи объекта - первый квартал 2026 года», - сообщил руководитель компании-подрядчика, директор ООО «Стройинком» Булат Баиров. 

Старая поликлиника в Курумкане была построена ещё в 1936 году и не соответствовала современным санитарным требованиям. Её площадь была недостаточной для полноценного оказания медицинской помощи. 


«Сегодня для нас главная проблема - рассредоточенность кабинетов: например, рентген кабинет, кабинет инфекционных заболеваний, стоматология, детская консультация, лаборатория, дневной стационар находится в разных постройках. Теперь же все будет в одном здании. И для медиков, и для пациентов это будет очень удобно. И по Бурятии, мы наслышаны, строятся такие новые диагностические центры, новые поликлиники, например, в Тарбагатайском районе. Какое там оснащение! И мы в волнительном ожидании», - рассказала заместитель главного врача Курумканской ЦРБ по амбулаторно-поликлиническому звену Эльвира Бадмаева.

Напомним, госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» реализуется в республике с 2020 года. Только в прошлом году объем финансирования программы составил почти 1,8 млрд рублей для объектов в Бурятии. 


«Для регионов эта программа является важнейшим инструментом для улучшения жизни на сельских территориях. Только у нас в Бурятии в 2024 году по программе построены 2 детских сада, школьный спортзал, плавательный бассейн, капитально отремонтированы 2 сельских дома культуры, 3 школы, 1 детский сад, более 4 км сетей водоснабжения, приобретены 2 специализированных автомобиля для ФАПа и для ветеринарного учреждения. Обеспечен доступ к широкополосному интернету в 2 сельских школах, благоустроено 22 общественно значимых территорий в 12 районах республики, приобретено 16 домов для проживания сотрудников социальной сферы и сферы агропромышленного комплекса, отремонтировано восемь автомобильных дорог в пяти районах республики протяженностью 32 км. 211 студентов БГСХА прошли оплачиваемую производственную практику на 118 сельхозпредприятиях», - рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов. 

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Теги
строительство поликлиника

Все новости

В Улан-Удэ известного строителя признали мошенником
06.10.2025 в 13:04
Житель Бурятии намыл золота почти на килограмм
06.10.2025 в 12:34
На трассе «Байкал» ограничили движение фур и автобусов
06.10.2025 в 12:32
В Бурятии плавающий в Байкале медведь попал на камеру
06.10.2025 в 12:13
Пенсионерку из Бурятии обчистили в такси
06.10.2025 в 12:04
В Бурятии федерального министра свозили на стройплощадку в райцентр
06.10.2025 в 11:40
Семья первого президента Бурятии поддержит талантливую молодежь
06.10.2025 в 11:30
В Бурятии задержали охотника на сковородки и чайники
06.10.2025 в 11:12
Олимпиады по бурятскому языку помогут выпускникам школ при поступлении
06.10.2025 в 11:12
На севере Бурятии ищут мужчину, утонувшего в Верхней Ангаре
06.10.2025 в 11:07
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 октября

Читайте также
Владимир Павлов багшанарые амаршалба
Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов  эрхим багшанарта шангуудые барюулха еhололдо хабаадаба
05.10.2025 в 11:19
Федеральный министр отметила потенциал Бурятии в развитии коневодства
Оксана Лут и Алексей Цыденов обсудили приоритеты развития АПК республики
04.10.2025 в 10:48
Чиновник из Улан-Удэ вернулся с зоны СВО
Замруководителя администрации Советского района служил по контракту
03.10.2025 в 16:19
В Бурятию прибыла глава минсельхоза России
Оксане Лут расскажут о развитии агропрома республики
03.10.2025 в 12:19
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru