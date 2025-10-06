В Бурятии федерального министра свозили на стройплощадку в райцентр

Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, поликлиника в Курумкане будет состоять из четырех блоков разной этажности: взрослой поликлиники на 205 мест и детскую на 45, лаборатории и административного корпуса. В настоящий момент на объекте уже завершена основная часть строительных работ.





Старая поликлиника в Курумкане была построена ещё в 1936 году и не соответствовала современным санитарным требованиям. Её площадь была недостаточной для полноценного оказания медицинской помощи.





Напомним, госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» реализуется в республике с 2020 года. Только в прошлом году объем финансирования программы составил почти 1,8 млрд рублей для объектов в Бурятии.





4 октября министр сельского хозяйства России Оксана Лут в рамках рабочей поездки в Бурятию оценила ход строительства поликлиники в Курумкане. Объект возводится в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», реализуемой министерством сельского хозяйства РФ. Поликлиника будет обслуживать более 13 тысяч жителей из 10 поселений.«Темпы работы - по графику. Успеваем в рамках запланированных сроков. К декабрю планируем довести готовность до 95 процентов. Срок сдачи объекта - первый квартал 2026 года», - сообщил руководитель компании-подрядчика, директор ООО «Стройинком» Булат Баиров.«Сегодня для нас главная проблема - рассредоточенность кабинетов: например, рентген кабинет, кабинет инфекционных заболеваний, стоматология, детская консультация, лаборатория, дневной стационар находится в разных постройках. Теперь же все будет в одном здании. И для медиков, и для пациентов это будет очень удобно. И по Бурятии, мы наслышаны, строятся такие новые диагностические центры, новые поликлиники, например, в Тарбагатайском районе. Какое там оснащение! И мы в волнительном ожидании», - рассказала заместитель главного врача Курумканской ЦРБ по амбулаторно-поликлиническому звену Эльвира Бадмаева.«Для регионов эта программа является важнейшим инструментом для улучшения жизни на сельских территориях. Только у нас в Бурятии в 2024 году по программе построены 2 детских сада, школьный спортзал, плавательный бассейн, капитально отремонтированы 2 сельских дома культуры, 3 школы, 1 детский сад, более 4 км сетей водоснабжения, приобретены 2 специализированных автомобиля для ФАПа и для ветеринарного учреждения. Обеспечен доступ к широкополосному интернету в 2 сельских школах, благоустроено 22 общественно значимых территорий в 12 районах республики, приобретено 16 домов для проживания сотрудников социальной сферы и сферы агропромышленного комплекса, отремонтировано восемь автомобильных дорог в пяти районах республики протяженностью 32 км. 211 студентов БГСХА прошли оплачиваемую производственную практику на 118 сельхозпредприятиях», - рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.Фото: пресс-служба правительства Бурятии