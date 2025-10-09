От кадров до льгот

На прошлой неделе состоялась очередная сессия парламента Бурятии. Депутаты рассмотрели 34 вопроса повестки. Народные избранники приняли решения в сфере кадровой, социальной, экономической политики, выборов и т. д. Перед тем как депутаты приступили к работе над законопроектами, сразу несколько человек получили награды.Председатель Народного Хурала Владимир Павлов наградил почетным знаком «За заслуги в развитии парламентаризма и совершенствовании законодательства Республики Бурятия» члена Совета Федерации от Народного Хурала Александра Варфоломеева. Депутат текущего созыва Эрдэнижап Дондитов получил Почетную грамоту республиканского парламента. А уполномоченному по правам ребенка Наталье Ганькиной, покидающей пост, вручили медаль «За заслуги перед Республикой Бурятия».Ширээтэ лама Читинского дацана Баир Цымпилов вручил депутатам Сергею Пашинскому и Михаилу Итыгилову грамоты Общественного совета при Минобороны России - за активную работу по поддержке участников СВО. Владимир Павлов сообщил, что из зоны проведения СВО вернулись председатель комитета Народного Хурала по экономической политике депутат Иннокентий Вахрамеев, а также зампред правительства Бурятии Алдар Гулгенов. «Приняли участие в ведении боевых действий», - проинформировал он. Также Владимир Павлов поздравил собравшихся с Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Кроме того, председатель Народного Хурала вручил депутатский значок и удостоверение новому депутату Павлу Федорову.На «часе заявлений» депутаты подняли ряд актуальных тем. Так, депутат Баир Мункуев сообщил о сложной ситуации с ГСМ на заправке в одном из сел Кяхтинского района. К парламентарию обратились главы сельских поселений – на заправке неделями отсутствует топливо, хотя идут сельхозработы. Его поддержал депутат Сергей Козлов. Он сказал, что «ограничение по северам - 20 литров в сутки на одну машину. Даже в канистру не заправляют, только в машину. Это касается не только населения, но и аварийных служб, «скорой помощи» и т. д. Жители подняли этот вопрос». Также он привлек внимание к ситуации по разбитому участку дороги между Нижнеангарском и Новым Уояном.Сергей Мезенин обратил внимание на необходимость нарастить в бюджете сумму, выделяемую на развитие инфраструктуры (на исполнение депутатами наказов избирателей). Депутаты Бредний и Невьянцев выступили по вопросу обилия бакланов в Бурятии. Были и другие вопросы.Сессия расширила перечень категорий, которые имеют право на получение бесплатной юридической помощи. Законопроект внес депутат Петр Мордовской. «Если в период обучения оба родителя или единственный родитель, который воспитывает ребенка от 18 до 23 лет, скончались, то студентам оказывается бесплатная юридическая помощь», - пояснил Петр Мордовской суть новинки.Внеся некоторые поправки, депутаты утвердили новшество. Жизнь показывает, что перечень «юридических льготников» в республике становится с годами только больше. Учитывая этот факт, на прошедшей сессии Народный Хурал внес в закон о бесплатной юрпомощи важное дополнение, разработанное правительством республики. Как доложила депутатам начальник Управления по обеспечению деятельности мировых судей в Республике Бурятия Галина Косова, соответствующий законопроект разработали во исполнение поручения президента России от 15 декабря 2024 года для повышения эффективности оказания бесплатной юридической помощи.В республике предложили создать государственное юридическое бюро на базе казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения» Минсоцзащиты Бурятии.«Сегодня бесплатная юридическая помощь оказывается в том числе органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, федеральными органами, адвокатами, нотариусами. Такие бюро созданы в 63 субъектах Российской Федерации, сейчас создаем у нас», - положительно оценил инициативу Петр Мордовской.Льготники порой не знают, каким образом они могут воспользоваться бесплатной юрпомощью, куда надо обратиться и т. д. Теперь все будет просто – есть государственное бюро. «В течение года финансирование составит более 4,5 млн рублей. Бюро будет осуществлять бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом «Об оказании бесплатной юридической помощи в Республике Бурятия», который определяет лиц, имеющих право на нее», - отметил Владимир Павлов.Он констатировал, что существует, например, вопрос по тарифам для юристов-частников, которые берутся оказывать бесплатную юридическую помощь.«Этот вопрос недавно рассматривался у главы Бурятии. Оплата небольшая, и адвокаты порой неохотно берутся за это. Бесплатная юридическая помощь оказывается, но мы хотим, чтобы она оказывалась беспрепятственно, чтобы все имеющие по закону такое право могли его реализовать. Принятый закон как раз дает возможность решить эти задачи», - пояснил Владимир Павлов.Бюро начнет работать с января будущего года.Депутаты приняли интересную налоговую новинку. Она касается жилья для детей-сирот. Государство, как известно, взяло на себя обеспечение жильем совершеннолетних сирот. Вопрос актуален, ведь помимо сирот, у которых родители умерли, есть социальное сиротство при живых родителях. «На протяжении последних 20 лет в Бурятии набирало оборот социальное сиротство», - доложили депутатам.Сейчас в республике есть 5150 сирот, достигших совершеннолетия, но не получивших жилья. Для обеспечения их жильем нужно более 20 млрд рублей. Прокуратура ежегодно вносит правительству республики представление в защиту жилищных прав этих сирот, ставит вопрос об увеличении бюджетного финансирования. В текущем году финансирование составляет 711,5 млн рублей, и сумма уже освоена.Сирота может или получить жилье, купленное государством для него, или, при соответствии ряду критериев, оформить денежный жилищный сертификат на покупку жилья. Увы, не все подходят под критерии и поэтому вынуждены ждать жилье от государства. Обычно его покупают методом госзакупки на торгах и потом предоставляют. «Частные лица, собственники жилья, неохотно участвуют в торгах», - сообщили депутатам.Чтобы побудить собственников продавать жилье для сирот, им дали льготу. Минимальный срок владения квартирой для продажи без последующей уплаты НДФЛ составляет три-пять лет. Законопроект предложил снизить этот срок владения до одного года, если гражданин продал квартиру (в Бурятии) в целях обеспечения жильем детей-сирот.«Думаю, это поможет в решении жилищного вопроса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, облегчит поиск и приобретение соответствующих жилых помещений. Такие законы уже приняты в нескольких субъектах. Должен сказать, что проект закона внесен прокуратурой Республики Бурятия, имеющей право законодательной инициативы», - отметил Владимир Павлов после того, как депутаты одобрили законопроект.Федеральные власти рекомендовали регионам ДФО освободить Корпорацию развития Дальнего Востока и ее дочерние организации от уплаты налога на имущество. Сессия утвердила освобождения от налога. В Бурятии указанные структуры еще не имеют предмета для этого налогообложения и принятие льготы не повлечет выпадения части доходов бюджета. Однако КРДВ в любой момент может стать обладателем имущества, поэтому в качестве меры поддержки эту льготу ввели заранее.Для наведения порядка в вопросе переподготовки учителей по направлению от работодателя Народный Хурал скорректировал Закон «Об образовании в Республике Бурятия». Инициативу внесла группа депутатов.«Педагоги, которые реализуют основные общеобразовательные программы дошкольного и школьного образования, смогут проходить повышение квалификации и переподготовку только в государственных или муниципальных образовательных учреждениях. Исключение составляют организации на территории «Сириуса» и «Сколково», - доложил о корректировках зампред комитета Народного Хурала по социальной политике Вячеслав Дондоков.При этом педагогов, которые ранее прошли переподготовку по старым правилам или были зачислены на обучение в негосударственные организации до 1 сентября 2025 года, это не касается.Депутаты повысили республиканские стипендии и премии. О законопроекте доложил министр образования республики Валерий Поздняков. Он подробно рассказал, что и на сколько предлагается повысить.«Увеличение республиканских стипендий для аспирантов - с 1800 до 5000 рублей. Для студентов - с 1500 до 3000 рублей», - в частности, сообщил министр. Предложили увеличить госпремии в области науки, техники и технологий, образования, литературы и искусства, за заслуги в развитии народного творчества и целый ряд других выплат. На все дополнительно потребуется в этом году по стипендиям еще около 200 тысяч, по премиям - почти 600 тыс. рублей. В следующем году на увеличение потребуется больше. Например, по стипендиям для студентов и аспирантов надо дополнительно 1,5 млн рублей.Депутат Анатолий Кушнарев отметил, что в Бурятии учатся немало студентов из других регионов, даже стран, и спросил, есть ли в вопросе премий преференции для местных. «Приезжие же потом вернутся в родную Тыву, Якутию», - сказал депутат.Оказалось, что преференций ни для кого нет. «Самое главное – значимость того, что они сделали, делают. А, может быть, когда кто-то станет республиканским стипендиатом, решит остаться в Бурятии», - не исключил Валерий Поздняков, акцентировав, что важнейший критерий - результативность, талант.В ходе сессии парламентарии дали согласие главе Бурятии на назначение Евгения Коркина на должность зампреда правительства, а Вероники Штыкиной на должность уполномоченного по правам ребенка, также депутаты назначили двух мировых судей. Все кандидатуры предварительно были рассмотрены, и на сессии больших вопросов к ним не возникло. Досрочно прекращены депутатские полномочия Галины Горбатых, которая недавно скончалась. В календаре появился новый праздничный день - День семьи. Рассмотрели депутаты и ряд других вопросов.