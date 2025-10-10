Политика и власть 10.10.2025 в 10:14

В Бурятии нашли замену Коркину на посту министра строительства

Сам чиновник вступил в должность зампреда правительства региона
Текст: Карина Перова
В Бурятии нашли замену Коркину на посту министра строительства
Фото: правительство Бурятии

Глава Бурятии Алексей Цыденов освободил министра строительства и модернизации ЖКК региона Евгения Коркина от занимаемой должности. С сегодняшнего дня, с 10 октября, чиновник назначен заместителем председателя правительства республики. Вышел соответствующий указ.

Подчеркивается, что обязанности главы Минстроя Бурятии временно возложены на первого заместителя Дмитрия Кобунова.

На новой должности Евгений Коркин будет координировать вопросы инфраструктурного развития, находящихся в ведении Минстроя и Минтранса республики, Республиканской службы по тарифам и Государственного строительного и жилищного надзора.

Ранее «Номер один» сообщал, что за кандидатуру Коркина (в зампреды) проголосовали 52 депутата Народного Хурала. Против высказался лишь один парламентарий, а еще один воздержался.



Евгений Коркин зампред

