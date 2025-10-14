Политика и власть 14.10.2025 в 10:11

Бурятия получит дополнительное финансирование на соцконтракты

Благодаря этому помощь смогут получить еще 30 жителей республики
Текст: Андрей Константинов
Бурятия получит дополнительное финансирование на соцконтракты
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
13 октября на совещании с вице-премьерами председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил о выделении регионам дополнительного финансирования на социальную поддержку граждан. Соответствующее распоряжение подписано премьером правительства 7 октября. Бурятии из федерального бюджета будет направлено 9,2 млн рублей для оказания помощи гражданам в форме социального контракта. 

Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, с начала 2025 года в Бурятии помощь на основе соцконтракта получили 1852 человека на сумму 393 млн рублей. Из них 934 человека открыли собственное дело, 205 направили средства на развитие личного подсобного хозяйства, еще более 700 граждан получили поддержку при поиске работы и выходе из трудной жизненной ситуации. Дополнительные 9,2 млн рублей позволят оказать помощь еще 30 жителя республики.

Напомним, социальный контракт введен в России по поручению президента Владимира Путина с 2021 года. С его помощью гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, можно пройти переобучение и повысить квалификацию, чтобы затем найти новую работу, открыть своё дело, получить средства на развитие личного подсобного хозяйства, купить одежду, обувь и школьные товары для детей.
