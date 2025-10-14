Политика и власть 14.10.2025 в 12:59

Мэр Улан-Удэ осваивает MAX

Игорь Шутенков завел свой аккаунт в российском мессенджере
Текст: Карина Перова
Фото: «Номер один»

Чиновники Бурятии продолжают осваивать новый российский мессенджер MAX. Свой аккаунт там завел мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

«Друзья, создал свой канал в мессенджере MAX. Все новости нашего города будут публиковать теперь еще и там!», - написал градоначальник сегодня в своем ТГ-канале.

Ранее «Номер один» сообщал, что в MAX перешел глава республики Алексей Цыденов. Он появился на площадке в конце августа. «Сервис понятный, удобный и, самое главное, полностью защищенный», - комментировал он ранее.

Также в пользу отечественного мессенджера высказались депутаты и общественники Бурятии: экс-министр экономики, председатель общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова, депутат горсовета Улан-Удэ Сергей Бурдиков и председатель комитета по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку Народного Хурала Семен Матхеев.

