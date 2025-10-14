В Бурятии появятся районные молодежные администрации

Накануне зампред правительства Бурятии Алдар Гулгенов встретился с членами Молодежного правительства региона и их председателем Намдаком Раднабазаровым. Активисты предложили создать молодежные администрации в районах. Как и молодежное правительство республики, эти консультативно-совещательные органы будут вести свою деятельность на общественных началах.

На встрече Намдак Раднабазаров представил первые результаты работы. Также молодые руководители озвучили новые инициативы, направленные на развитие региональной молодёжи.

«Особо хочу отметить ключевой проект, который мы активно начали продвигать, по созданию молодёжных администраций в районах. Это важный шаг для вовлечения активных, деятельных молодых людей в управление и развитие малой родины. Работа Молодежного правительства продолжится и в новом году с обновлённым составом, что позволит подкрепить его новой энергией», - сказал Алдар Гулгенов.

Молодежное правительство Бурятии участвует в разработке и реализации молодёжной политики, организации мероприятий для молодёжи. Также этот орган занимается продвижением молодых профессионалов для работы на государственной гражданской службе и развитием сотрудничества с молодёжными организациями других регионов.