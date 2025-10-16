Политика и власть 16.10.2025 в 12:15

В ТГК-14 сменился гендиректор

Им стал бывший руководитель ТГК-13 Евгений Жадовец
Текст: Иван Иванов
В ТГК-14 сменился гендиректор
Фото: группа в ВК «Центральный филиал АО «Квадра»

Руководитель с характерной фамилией заменит находящихся в СИЗО руководителей Люльчева и Мясника. Об этом сообщает Zab.ru со ссылкой на свои источники.

Ранее мы сообщали, что в конце июля суд продлил на три месяца сроки нахождения в СИЗО совладельцев ТГК-14 Константина Люльчева и Виктора Мясника.

До назначения в ТГК-14 Евгений Жадовец занимал должность исполнительного директора ОАО «Енисейская ТГК-13». Ранее сообщалось, что ФАС отменила тарифы на тепло из-за грубых нарушений. В Бурятии иск прокуратуры о завышении тарифов рассматривается в суде.

тгк-14 Евгений Жадовец

