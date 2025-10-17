Политика и власть 17.10.2025 в 12:20
Главный молодогвардеец Бурятии станет депутатом Народного Хурала
Вакантный мандат передадут Замбалу Санжиеву
Текст: Карина Перова
В избиркоме Бурятии вышло постановление о передаче мандата депутата Народного Хурала кандидату, выдвинутому БРО «Единая Россия» по единому избирательному округу, Замбалу Санжиеву.
Напомним, место стало вакантным после смерти Галины Горбатых. Известной общественницы не стало 1 июля.
Санжиеву 33 года. Он окончил Бурятский госуниверситет по специальности «Политология». Возглавляет БРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России».
Тегинародный хурал депутат мандат