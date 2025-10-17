Путин и Трамп встретятся в Венгрии чтобы «положить конец войне»

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся в столице Венгрии — Будапеште. Как сообщает портал “Lenta.ru” об этом американский лидер сообщил на своей странице в Truth Social.«Президент Путин и я затем встретимся в согласованной локации — в Будапеште, Венгрия — чтобы попытаться положить конец этой "постыдной" войне между Россией и Украиной», — сообщил Трамп.Глава Белого дома добавил, что он и Путин в конце телефонного разговора договорились о встрече высокопоставленных советников двух стран. Она будет предварять встречу лидеров в Будапеште. Вашингтон будет представлять госсекретарь США Марко Рубио, а также ряд других высокопоставленных чиновников, чьи имена не называются.Разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся вечером, 16 октября. Он продлился около двух часов.Решение о встрече двух ведущих мировых лидеров даёт шанс на сохранение «импульса Анкориджа» с целью долгожданного завершения затратного и истощающего экономику страны тяжёлого противостояния России с Украиной.Фото: Номер один