Политика и власть 17.10.2025 в 12:33

Путин и Трамп встретятся в Венгрии чтобы «положить конец войне»

У России появился шанс выйти из глубокого кризиса до конца года
A- A+
Текст: Иван Иванов
Путин и Трамп встретятся в Венгрии чтобы «положить конец войне»
Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся в столице Венгрии — Будапеште. Как сообщает портал “Lenta.ru” об этом американский лидер сообщил на своей странице в Truth Social. 

«Президент Путин и я затем встретимся в согласованной локации — в Будапеште, Венгрия — чтобы попытаться положить конец этой "постыдной" войне между Россией и Украиной», — сообщил Трамп.

Глава Белого дома добавил, что он и Путин в конце телефонного разговора договорились о встрече высокопоставленных советников двух стран. Она будет предварять встречу лидеров в Будапеште. Вашингтон будет представлять госсекретарь США Марко Рубио,  а также ряд других высокопоставленных чиновников, чьи имена не называются.

Разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся вечером, 16 октября. Он продлился около двух часов.
Решение о встрече двух ведущих мировых лидеров даёт шанс на сохранение «импульса Анкориджа» с целью долгожданного завершения затратного и истощающего экономику страны тяжёлого противостояния России с Украиной.
Фото: Номер один
Теги
сво

Все новости

В Улан-Удэ будут счастливы увидеть магазины 7-Eleven
17.10.2025 в 13:25
Фотографов и видеографов Улан-Удэ приглашают на китайско-российский конкурс
17.10.2025 в 13:06
Житель Бурятии обрел новое знакомство, но потерял зимние вещи и золотую цепочку
17.10.2025 в 12:59
В стране начали массово разбавлять бензин
17.10.2025 в 12:58
Журналисты из Бурятии участвуют в визите российской медиаделегации в Китай
17.10.2025 в 12:51
В Бурятии к популярному озеру запретили подъезжать на машинах
17.10.2025 в 12:35
Путин и Трамп встретятся в Венгрии чтобы «положить конец войне»
17.10.2025 в 12:33
Главный молодогвардеец Бурятии станет депутатом Народного Хурала
17.10.2025 в 12:20
В Улан-Удэ жители двух домов прогнали свою «управляшку»
17.10.2025 в 11:55
В Бурятии объявлен прием заявок на гранты социальным предпринимателям
17.10.2025 в 11:37
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 октября

Читайте также
Главный молодогвардеец Бурятии станет депутатом Народного Хурала
Вакантный мандат передадут Замбалу Санжиеву
17.10.2025 в 12:20
В ТГК-14 сменился гендиректор
Им стал бывший руководитель ТГК-13 Евгений Жадовец
16.10.2025 в 12:15
В Бурятии появятся районные молодежные администрации
Они будут вести свою деятельность на общественных началах
14.10.2025 в 13:44
Мэр Улан-Удэ осваивает MAX
Игорь Шутенков завел свой аккаунт в российском мессенджере
14.10.2025 в 12:59
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru