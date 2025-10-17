Политика и власть 17.10.2025 в 16:07

Премьер-министр Монголии ушёл в отставку

Причины ухода пока не сообщаются
Текст: Иван Иванов
Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар покинул пост, передает Центральное телевидение Китая. 

 "Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар ушел в отставку", — говорится в сообщении. Он стал премьер-министром в июне. Его выдвинула Монгольская народная партия, которая по результатам выборов 2024 года получила большинство мест в хурале — парламенте.

Гомбожавын Занданшатар с 1987 по 1992 год изучал финансы и экономику в Иркутском институте народного хозяйства (ныне Байкальский государственный университет). В 2019-2024 годах был спикером парламента, с 2024-го возглавлял аппарат президента Монголии.
Фото: Номер один

