Земли под поля и налоговые льготы для бизнесменов

В республиканском парламенте прошло заседание Совета Народного Хурала Бурятии. Депутаты утвердили План работы парламента на 2026 год. Правительство берет под особый контроль земли сельскохозяйственного назначения. Это обусловлено их ключевой ролью в обеспечении продовольственной безопасности страны. Однако, зачастую использование этих земель осуществляется без должной организации. Как налоговые льготы привлекли предпринимателей из других регионов в Бурятию.

Планы на 2026 год

Депутаты утвердили план работы парламента на будущий год. Запланированы: проведение 6 очередных сессий Народного Хурала; заседания Советов; заседания Комитетов; проведение 2 публичных слушаний - об исполнении республиканского бюджета за 2025 год и обсуждение проекта бюджета на 2027-2029 годы и проведение 10 круглых столов по актуальным вопросам. Также запланированы: взаимодействие органами местного самоуправления, межпарламентская деятельность, мониторинг законов, отчетная, аналитическая и информационно-контрольная работа законодателей и выездные заседания.

Изъятие земель

Сельскохозяйственные земли по площади занимают второе место после земель лесного фонда. Главная особенность сельхозземель в том, что они обеспечивают продовольственную безопасность. По состоянию на 31 декабря 2024 года по данным Росреестра сельскохозяйственные земли в Бурятии занимают 2683,9 тыс. гектаров, 7,6 % от общего количества

- В рамках заседания Совета Народного Хурала мы рассматриваем вопрос о земле. Основная задача нашего комитета заключается в том, что мы содействуем министерству сельского хозяйства и министерству имущества по вводу новых земель для сельхозназначений. Если в советское время мы обрабатывали порядка 700 тыс. гектаров, то сейчас только 140 тыс. гектаров земли. Сейчас стоит задача увеличить площади в два раза от нынешних цифр, - отметил Председатель Комитета Народного Хурала Республики Бурятия по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку Семен Матхеев.

Со слов депутата Народного Хурала Семена Матхеева, необходимо изъять неиспользуемые земли, а затем в ускоренном порядке ввести их в оборот.

- Для этого на прошлой сессии ввели новый закон, который упрощает процедуру торгов по землям сельхозназначений. А на следующей сессии готовим вопрос, который не дает возможность перевода земель сельхозназначения в иные. Теперь данные вопрос будет проходить через Народный Хурал. Таким образом прекратится «разбазаривание» земель. Несмотря на то, что земля играет ключевую роль в сельском хозяйстве, текущих площадей сельскохозяйственных угодий недостаточно для обеспечения продовольственной безопасности, - поделился депутат Народного Хурала.

Как доложил министр имущественных и земельных отношений Республики Бурятия Дмитрий Булнаев, в муниципальную собственность перешли 547,1 тыс. гектаров неиспользуемых сельскохозяйственных угодий.

С 1 января 2025 года обладатель земли, чья земельная доля призвана невостребованной, утрачивает право собственности на такую долю, а поселение или округ на территории которой находится земля, приобретает право муниципальной собственности. Таким образом упрощается процедура признания муниципальной собственности на невостребованные земельные доли во внесудебном порядке.

По данным муниципальных образований с 1 января этого года по Бурятии во внесудебном порядке перешли в муниципальную собственность 1076 долей земли.

В соответствии с законом, земельные участки предоставляются в безвозмездное пользование для КФХ от 3 до 20 гектаров. В целом по республике предоставлено сроком на 6 лет 52 земельных участка общей площадью 1,2 гектар.

Напомним, что вовлечению земель в сельхозоборот помогают разные госпрограммы такие как «Агростартап» и «Начинающий фермер».

В свою очередь председатель Комитета Народного Хурала по Республике Бурятия по государственному устройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы Петр Мордовской поднял вопрос про поджигание полей и о необходимости ужесточить меры. Он отметил, что степные пожары часто переходят в лесные.

Приток предпринимателей

В рамках заседания депутаты выслушали и обсудили доклад о ходе реализации Закона Республики Бурятия «Об отдельных вопросах применения упрощенной и патентной систем налогообложения на территории Республики Бурятия».

На сегодня в Бурятии более 32 тысяч предпринимателей из них более 23 тысяч индивидуальных предпринимателей и более 9 тысяч юридических лиц. В 2024 году налоговыми льготами воспользовались более 26 тысяч налогоплательщиков, что на 8,6% больше, чем в 2023 году.

Как сообщил временно исполняющий обязанности министра экономики Республики Бурятия Владимир Хингелов, в 2024 году в Бурятию переехали, сменив местонахождение бизнеса или место жительства 1227 предпринимателей из разных субъектов РФ: Иркутская область, Забайкальский край, Новосибирская область, Красноярский край и даже Москва и Московская область. Данные предприниматели воспользовались налоговыми льготами и обеспечили занятость более 7 тысяч работников. А консолидированный бюджет республики пополнился на 389,9 млн. рублей за счет налоговых поступлений по налогу на доходы с физических лиц.

- Предоставив льготы предпринимателям мы тем самым стимулировали прирост предпринимательского сообщества. Многие молодые ребята стали предпринимателями, и, дав им льготы на два с половиной миллиарда, мы в бюджет получили порядка пяти миллиардов рублей, - отметил заместитель председателя Комитета Народного Хурала Бурятии по бюджету, налогам и финансам Михаил Степанов.

По мнению депутатов, меры поддержки оказали значительную помощь предпринимателям, позволив многим из них не только удержать свои позиции на рынке, но и в отдельных случаях повысить прибыль.

Среди категорий налогоплательщиков, которые впервые зарегистрировали и осуществляют свою деятельность, наблюдается увеличение количества получателей льготы в 1,2 раза. Рост количества получателей льгот подтверждает эффективность принятых мер, предусмотренных законом Республики Бурятия.

Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, увеличилось в прошлом году на 12%, чем в 2023 году. А количество выданных патентов увеличилось на 16%, то есть с 10508 единиц в 2023 году до 12121 в 2024 году. К основным видам деятельности, по которым применяется патентная система налогообложения, относится торговля, общепит и услуги населению.

В свою очередь в Бурятии сформирован максимальный перечень видов предпринимательской деятельности, доступный для индивидуальных предпринимателей в рамках применения патентной системы налогообложения.

Упрощенная и патентная системы налогообложения играют важную роль в стимулировании и поддержке предпринимательской деятельности в рамках государственной экономической политики. Это, в свою очередь, способствует увеличению налоговых поступлений в бюджет Республики Бурятия.