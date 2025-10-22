Петр Мордовской: «Пожар легче предотвратить»

В Тарбагатайском районе прошло выездное заседание комитета Народного Хурала по государственному устройству, МСУ, законности и вопросам госслужбы. Парламентарии рассмотрели вопрос пожарной безопасности не только в районе, но и по всей республике.Вел заседание председатель комитета Петр Мордовской. Для разговора на значимую тему пригласили главу района, прокурора района, ответственных представителей различных ведомств, начиная от ГУ МЧС России по Бурятии, а также глав поселений.Чтобы на месте рассмотреть разные аспекты ситуации, парламентарии посетили пожарную часть № 65 3-го Тарбагатайского отряда ГПС РБ, которая расположена в Нижнем Саянтуе.В Верхнем Саянтуе депутаты посетили важный противопожарный объект – наружный источник водоснабжения. Это емкости с водой, вкопанные глубоко под землю. В случае пожара эту воду используют для тушения. «В прошлом году были выделены средства. Установлены две емкости по 25 кубометров», - отметил Петр Мордовской.Алексей Дмитриев, возглавляющий местную добровольную пожарную команду, продемонстрировал, как используется емкость. Вместе с командой, которая работает со спецмашиной, он быстро развернул все необходимое и дал напор. Из шланга вырвалась струя воды. С 2019 года верхнесаянтуйские добровольные пожарные выезжали на тушение огня 67 раз. Они энтузиасты. Спецмашину Алексей паркует в своей ограде, где построил для нее бокс. Больше ее негде поставить.Чтобы в республике все соответствовало требованиям, необходимо еще немало таких наружных источников водоснабжения. «Мы знаем, сколько их нужно. Но сегодня, чтобы обеспечить все поселения согласно нормативам МЧС России, требуется не один миллиард, поэтому вопрос будет решаться постепенно», - констатировал председатель комитета Народного Хурала.«Более 300 населенных пунктов республики прикрываются добровольцами. Их надо поддерживать», - также отметили депутаты. Поощрить финансово получается не всегда, но ведь можно поддержать морально, торжественно вручить грамоту, благодарственное письмо. Все согласились, что эту форму поощрения следует использовать шире.Посетили депутаты и Шалуты, где несколько лет назад вышел из-под контроля огонь при профотжиге травы в поле, он разгулялся и повредил баню и еще несколько надворных построек. Они поговорили с главой поселения Шалутское Еленой Мясниковой, рассказавшей о положении. Так, говоря о минполосах у сел, она обратила внимание на необходимость усилить взаимодействие с железной дорогой в этом вопросе. «Вот эта сторона села Кордон полностью в полосе отвода, в такой же ситуации и Саратовка», - отметила глава.В ходе основного заседания в райцентре парламентарии заслушали доклад республиканского агентства ГО и ЧС. Для Бурятии текущий год складывался непростым по пожарам, но в целом ситуация была управляемая, пусть порой и возникали острые моменты. По сравнению с прошлым годом, количество возгораний увеличилось на 27,2%, а площадь - в 2,2 раза. Здесь есть и объективные, и субъективные причины.Собравшимся напомнили о пожарах в Баунтовском районе, а также у села Буй Бичурского района (там пострадали три жилых дома). Наибольшее увеличение площади отмечено в Мухоршибирском, Бичурском, Тарбагатайском и Еравнинском районах. Много неприятностей принесла ветреная погода. «Проблем много, но бояться не нужно», - подбодрил Петр Мордовской глав сельских поселений. В республике уже есть примеры, когда главы поселений в суде доказывали, что не имели возможности исполнить определенные противопожарные полномочия, и Фемида не стала их наказывать.Если огненная беда все же придет, то никого не оставят с ней один на один. Когда надо, руку помощи протягивают соседние регионы. Однако все равно следует сделать максимум возможного для предотвращения ЧП. Сегодня в республике развернулась работа по подготовке к пожароопасному сезону 2026 года. Петр Мордовской акцентировал внимание присутствовавших на необходимости вести самую широкую профилактическую работу. «Пожар легче предотвратить, чем потом потушить», - сказал он.Представители надзорных органов отметили успехи и недостатки в противопожарной сфере.Добрые слова прозвучали в адрес всех, кто борется с пожарами как на профессиональной основе, так и в форме добровольчества. К сожалению, с учетом современного положения, есть трудности. Среди них обновление техники. Последние два года, констатировал Петр Мордовской, обновление не происходит, хотя в целом отрасль финансируется (обновление форменного обмундирования, боевой одежды пожарных, ремонт техники и др.).«Между участниками заседания состоялся хороший разговор, выступили главы поселений, видна заинтересованность в работе по предупреждению нарушений пожарной безопасности. Депутаты Народного Хурала тоже помогают в том, чтобы общими усилиями количество пожаров снижалось», - подытожил Петр Мордовской выездное заседание.