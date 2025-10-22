Политика и власть 22.10.2025 в 15:13

Сенатор от Бурятии досрочно сложил полномочия

Вячеслав Наговицын покинул Совет Федерации
Текст: Андрей Константинов

Фото: архив «Номер один»
Сегодня на заседании Совета Федерации было рассмотрено заявление сенатора от Бурятии Вячеслава Наговицына. В нем он попросил досрочно сложить с себя полномочия члена верхней палаты парламента с 22 октября. Сенаторы заявление коллеги удовлетворили.

После голосования спикер Валентина Матвиенко вручила Вячеславу Наговицыну благодарность Совета Федерации, отметив его активную работу на благо страны и республики.

Слова благодарности в адрес теперь уже бывшего сенатора высказал и глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Вячеслав Владимирович пришёл в республику в непростое время — с серьёзными вызовами и высокими ожиданиями людей. Он взял на себя ответственность и многое сделал для того, чтобы у Бурятии появился задел на будущее. Работа Вячеслава Владимировича оставила в истории Бурятии серьёзный след — в проектах, в управленческих практиках, в отношениях с федеральным центром, в судьбах людей, которые тогда пришли на государственную службу и продолжают сегодня работать на республику. В Совете Федерации Вячеслав Владимирович продолжал отстаивать интересы республики, координировал взаимодействие с органами государственной власти на федеральном уровне. Хочу поблагодарить Вячеслава Владимировича за открытый диалог, за честные отношения, за готовность делиться знаниями и помогать во благо развития Бурятии. Желаю ему крепкого здоровья, сил, чтобы наконец было больше времени для семьи, внуков», - сказал Алексей Цыденов.

В свою очередь сам Вячеслав Наговицын в заявлении для СМИ отметил, что благодарен главе республики за оказанное доверие и возможность служить народу Бурятии. 

«Благодарен команде правительства республики, депутатам Народного Хурала, вместе с которыми нам удалось максимально эффективно использовать площадку Совета Федерации для решения актуальных вопросов Бурятии. Должность сенатора позволила мне решить большинство проблем граждан, обратившихся за помощью на личном приёме», - подчеркнул он. 

Причиной досрочного сложения полномочий Вячеслав Наговицын назвал переход на новое место работы.

Напомним, Вячеслав Наговицын два срока был главой Бурятии (2007-2017 годы). В 2017 году новый руководитель республики Алексей Цыденов делегировал его представлять регион в Совете Федерации. В 2022 году глава вновь продлил полномочия Наговицына в Совфеде еще на пять лет – до 2027 года.

