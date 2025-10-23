Политика и власть 23.10.2025 в 09:40

Бориса Хмелева назначили советником зампреда правительства Бурятии

Как отметили в правительстве, к его работе нет никаких претензий
Текст: Андрей Константинов
Фото: архив «Номер один»
Борис Хмелев покинул пост руководителя Республиканской службы по тарифам РБ по собственному желанию, решив сменить профиль деятельности. Теперь, учитывая большой опыт работы в сфере электроэнергетики и ЖКХ, он назначен на должность советника зампреда правительства Бурятии Евгения Коркина. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РБ.

«Борис Хмелев является Заслуженным энергетиком Республики Бурятия, имеет множество республиканских и федеральных наград. За время работы надзорные органы не зафиксировали ни одного серьёзного нарушения в его деятельности. В 2016-2017 годах, в том числе усилиями руководителя РСТ, был снижен тариф на электроэнергию для населения и бизнеса, хотя ранее таких решений не принималось. С 2017 по 2019 годы он отстаивал для жителей тарифы ТГК-14 без роста (однако ФАС России принял решение проиндексировать данные тарифы). Ежегодно тариф ТГК для жителей устанавливался ниже среднего уровня, утвержденного правительством РФ», - озвучили итоги работы Бориса Хмелева на посту руководителя РСТ в пресс-службе правительства.

Также там отметили, что увольнение Бориса Хмелева на связано с историей вокруг тарифов ТГК-14.

«Судебный процесс по тарифам ТГК-14 продолжается, увольнение не связано с этим делом. В 2025 году Верховный суд Бурятии признал правомерным решение о переносе на 2026 год части выявленных РСТ РБ затрат для обеспечения теплоснабжения и исключения аварий. Ранее в столице Бурятии произошли две крупные аварии, поставившие на грань разморозки всей системы теплоснабжения города. Продолжается определение объёма затрат ТГК-14, которые можно было снять в 2025 году. Однако ТГК-14 подала соответствующее заявление в апелляционную инстанцию», - заявили в пресс-службе. 

Сейчас временно исполняющим обязанности руководителя Республиканской службы по тарифам назначен Евгений Белов, ранее занимавший должность первого заместителя руководителя РСТ РБ.
Теги
РСТ отставка

