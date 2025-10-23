Бурятия будет дружить с Каракалпакстаном

Вчера глава Бурятии Алексей Цыденов принял участие во втором Совете регионов России и Узбекистана. В его ходе было подписано соглашение о сотрудничестве между нашей республикой и Республикой Каракалпакстан – одним из регионов этой центральноазиатской страны.«Приступили к непосредственной реализации решений нашего президента Владимира Владимировича Путина и президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева. Договорились развивать совместные проекты в экономике, образовании, сельском хозяйстве, культуре и спорте. Для нашей республики это — новые рынки и партнёры, больше возможностей для бизнеса и аграриев, студенческие и творческие обмены, новые точки роста для проектов Бурятии. А для людей — больше совместных мероприятий, перспектив и живых контактов, которые дают реальные результаты», - рассказал Алексей Цыденов.По словам главы Бурятии, стороны договорились расширять сотрудничество шаг за шагом, «в интересах развития и процветания наших народов».