Экс-председатель Верховного суда Бурятии стала сенатором

Экс-председатель Верховного суда Бурятии Альбина Кириллова стала сенатором от исполнительной власти республики в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. Указ подписал руководитель региона Алексей Цыденов.

«Наделить Кириллову Альбину Александровну полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от правительства Республики Бурятия. Указ вступает в силу со дня его подписания – 23 октября», - говорится в документе.

Напомним, место в верхней палате парламента стало вакантным после досрочного ухода Вячеслава Наговицына. Он перешел на другую работу.

Справка

Кириллова Альбина Александровна родилась 1 января 1961 года в селе Гаханы Эхирит Булагатского района Иркутской области. Окончила Иркутский государственный университет по специальности правоведение, кандидат юридических наук, доцент.

Альбина Александровна начала свою трудовую деятельность в 1985 году адвокатом, заведующей Закаменской юридической консультацией бурятской коллегии адвокатов, С 1986 по 1992 гг. являлась председателем Кабанского районного суда, с 1995 по 2008 гг - Судья Верховного Суда Республики Бурятия, с 2013 по 2024 годы являлась Председателем Верховного Суда Республики Бурятия.

Награждена почетной грамотой Республики Бурятия, медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетным званием «Заслуженный юрист Республики Бурятия», медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия».