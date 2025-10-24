Политика и власть 24.10.2025 в 09:39

30% квота для монгольских женщин в госаппарате поразила ООН

В Великом Государственном Хурале Монголии сегодня работает 32 женщины-депутата
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»

Сегодня, 24 октября, Организации Объединенных Наций исполняется 80 лет. Об этом сообщает портал «Монцамэ». Постоянный координатор ООН в Монголии Яап ван Хеерден (Jaap van Hierden) высоко оценил демократические преобразования и политику гендерного равенства в Монголии. И прежде всего введение 30-процентной квоты для женщин для каждой партии на парламентских выборах стало важным шагом на пути к обеспечению равного участия в процессе принятия решений.

Это означает, что 25,4% членов Великого Государственного Хурала Монголии составляют женщины (32 женщины-парламентария), что почти соответствует установленной квоте. Кроме того, тот факт, что в Монголии есть два члена парламента с ограниченными возможностями, является значительным достижением.

По словам представителя ООН, помимо политики гендерного равенства, Монголия активно участвует в миротворческих операциях – в прошлом она развернула более 20 тысяч военнослужащих, а сегодня более 900 из них служат на благо мира во всем мире. Помимо отправки миротворцев, она также активно участвует в организации их обучения. Также Монголия проявляет лидерство в инициативах по ликвидации ядерного оружия.

Как отмечает Яап ван Хеерден, активно идя по пути демократических реформ, страна параллельно мощно и последовательно развивает свою экономику и «становится страной с уровнем дохода выше среднего». Когда женщины, составляя половину населения страны, вовлекаются в принятие важных решений, это удваивает потенциал нации. Давно замечено, что в странах, где женщины подвергаются дискриминации (в некоторых государствах Ближнего Востока), там экономика влачит жалкое существование, а население беднеет.

