В Улан-Удэ завершается строительство суперсовременного здания Верховного суда

Ввод прекрасно оснащённого нового 6-этажного здания Верховного суда республики состоится до конца этого года, - сообщают строители. Здание построено в 40-м квартале Улан-Удэ. Работы ведёт иркутская компания ВостСибСтрой. Как сообщается на сайте компании, общая площадь здания 9996 кв.метров, оно рассчитано на работу 45 судей, всего на 148 сотрудников. В нем расположится 15 судебных залов, конференс-зал, также будут отдельные кабинеты для всех специалистов, комфортные условия для подсудимых. Внутри разместят продуманные технологические решения, установят все самое современное оборудование. В целом, будут созданы все условия для плодотворной работы, чтобы судопроизводство осуществлялось в комфортном режиме, торжествовал закон и справедливость.



Всего будет 6 этажей, в том числе один подземный. Новое здание уже стало украшением 40-го квартала, оно имеет приятную классическую архитектуру и располагается на пересечении улиц Жердева и пр. Строителей.

Кстати, в мае 2025 года в Бурятию приезжал генеральный директор судебного департамента при Верховном суде РФ Владислав Иванов, который побывал на стройплощадке и высоко оценил данный проект.