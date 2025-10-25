Политика и власть 25.10.2025 в 14:51

В Улан-Удэ завершается строительство суперсовременного здания Верховного суда

На новом объекте уже установили вывеску
Текст: Иван Иванов
В Улан-Удэ завершается строительство суперсовременного здания Верховного суда
Фото: Номер один

Ввод прекрасно оснащённого нового  6-этажного здания Верховного суда республики состоится до конца этого года, - сообщают строители. Здание построено в 40-м квартале Улан-Удэ. Работы ведёт  иркутская компания ВостСибСтрой. Как сообщается на сайте компании, общая площадь здания 9996 кв.метров, оно рассчитано на работу 45 судей, всего на 148 сотрудников. В нем расположится 15 судебных залов, конференс-зал, также будут отдельные кабинеты для всех специалистов, комфортные условия для подсудимых. Внутри разместят продуманные технологические решения, установят все самое современное оборудование. В целом,  будут созданы все условия для плодотворной работы, чтобы  судопроизводство осуществлялось в комфортном режиме, торжествовал закон и справедливость.

Всего будет 6 этажей, в том числе один подземный. Новое здание уже стало украшением 40-го квартала, оно имеет приятную классическую архитектуру и располагается на пересечении улиц Жердева и пр. Строителей.
Кстати, в мае 2025 года  в Бурятию приезжал генеральный директор судебного департамента при Верховном суде РФ Владислав Иванов, который побывал на стройплощадке и высоко оценил данный проект.

суд

