В правительстве России прошла конференция Союза боевых искусств

Сопредседатели Российского Союза боевых искусств (РСБИ) – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и первый Заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко – провели отчетно-выборную конференцию Российского Союза боевых искусств. Участниками конференции стали представители федераций-членов РСБИ.

- Российский союз боевых искусств существует уже 20 лет. Это большой путь. За это время воспитано более 17 тысяч мастеров спорта, почти 2 тысячи мастеров международного класса, более 500 заслуженных мастеров спорта России. Из них более 500 чемпионов Европы, около 400 чемпионов мира. Хочу поблагодарить тренерский состав за самоотверженный труд. Мы самые сильные в мире: дважды проходили Всемирные игры боевых искусств, мы их выиграли. Отмечу, что РСБИ ставил своей целью не только спортивное развитие воспитанников, но и развитие духа, укрепление патриотизма, морально-нравственных ценностей. Можно сказать, нам это удалось. В зоне специальной военной операции работает сводный отряд РСБИ. Ребята эффективно выполняют боевые задачи, личным примером показывая, как нужно любить и защищать Родину. Сегодня мы поговорим, в том числе о привлечении новых добровольцев в отряд. Уверен в том, что в сегодняшней ситуации, в условиях проведения специальной военной операции, РСБИ необходимо не только быть вместе со страной, но и всемерно помогать, поддерживать, укреплять как спортивное, так и боевое единство, – открыл конференцию Юрий Трутнев.

На конференции обсудили итоги деятельности РБСИ за прошедшие пять лет. Было отмечено, что Российский Союз боевых искусств был создан в июне 2005 года для популяризации единоборств как массового спортивного направления с высокой социальной значимостью. На сегодняшний день РСБИ объединяет 75 всероссийских спортивных федераций и организаций, которые представляют различные стили и направления боевых искусств и спортивных единоборств. В 86 регионах России от Калининграда до Владивостока РСБИ имеет свои филиалы. Еще на стадии формирования находятся филиалы в трех регионах. Всего в России боевыми искусствами и спортивными единоборствами занимаются свыше 5 млн человек.

Ежегодно РСБИ проводит более 1,5 тыс. мероприятий Всероссийского и регионального уровня, а также является инициатором и учредителем целого ряда крупных проектов. Фестивали проходят практически в каждом регионе нашей страны.

Одним из самых крупных проектов РСБИ является Всероссийская спортивно-патриотическая акция «Эстафета Побед». Традиционно по всей стране проходят забеги, возложение цветов к мемориалам вечного огня, спортивные фестивали и соревнования. С каждым годом проект становится более массовым, ежегодно проводится более 160 мероприятий в 86 регионах России. В этом году, в год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в ней приняло участие около 90 тыс. человек.

Под эгидой РСБИ ежегодно проводятся Всероссийские Юношеские Игры боевых искусств в Анапе и являются одним из наиболее крупных спортивных мероприятий для молодежи в России. В соревнованиях принимают участие около 5 тыс. юных спортсменов от 12 до 18 лет. Состязания на черноморском побережье проводятся более чем по 20 видам боевых искусств и спортивных единоборств. В этом году соревнования проходили уже в 17 раз по 22 видам спорта и собрали 5 тыс. участников из 77 регионов.

Уникальным событием в мире боевых искусств стала «Битва Чемпионов», в рамках которой бойцы в поединках определяют, чей стиль или вид боевого искусства лучше и эффективнее. Проект имеет два направления: Сборная России против Сборной Мира и Школа против Школы. За все годы прошло 6 проектов в Формате «Сборная России против Сборного Мира» и 8 проектов в формате «Школа против школы».

Еще одним значимым событием является церемония вручения национальной премии в области боевых искусств «Золотой Пояс». Вручение этой награды является результатом подведения итогов достижений российских спортсменов и их наставников. Для каждого из них премия «Золотой пояс» – дань их силе воли, мастерству, упорству и целеустремленности. За период с 2005 года премией были награждены всего 169 человек. В прошлом году премия вручалась представителям единоборств, ярко проявившим себя не только на спортивной арене, но и защищающим Родину в зоне проведения СВО. Награды были вручены 7 участникам СВО.

Акцентировано внимание участников конференции на вклад членов РСБИ в поддержку проведения специальной военной операции. С начала СВО представители федераций боевых искусств и региональных филиалов, объединились для помощи и поддержки наших военнослужащих и жителей новых регионов. Ежегодно представители РСБИ вместе со своими партнёрами по всей стране передают более 200 тонн гуманитарного груза.

В конце 2022 года РСБИ сформировал отряд «СОЮЗ» для участия в СВО. В отряд вошли 100 спортсменов, представляющих разные виды боевых искусств и спортивных единоборств. Среди них – чемпионы мира и Европы. Бойцы прошли подготовку у опытных специалистов, после чего в составе ОБТФ «Каскад» приступили к выполнению боевых задач. Они личным примером показали, что готовы защищать Родину и честь своей страны не только на спортивной арене. Ребята продолжают отстаивать интересы нашей страны на передовой. В настоящее время отряд «СОЮЗ» переформирован и продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения СВО в составе ЦСН ФСБ России.

- В условиях пандемии, международных санкций в отношении российских спортсменов и началом СВО, федерации члены – РСБИ и региональные Филиалы адаптировали свою деятельность к новым условиям, не только сохранив ключевые направления работы, но и укрепив позиции боевых искусств в России. РСБИ продолжает социальную и патриотическую деятельность, а также активно участвует в важнейших государственных инициативах, включая поддержку участников СВО, – подчеркнул исполнительный директор РСБИ Рамиль Габбасов.

С целью воспитания активной гражданской позиции у подрастающего поколения, на базе филиалов совместно с федерациями регулярно проводятся уроки мужества для молодого поколения. В рамках крупных спортивно-массовых мероприятий, состоявшихся в течение 2024 года, под эгидой РСБИ для участников этих мероприятий прошла большая спортивно-патриотическая программа. В нее вошли площадки по сборке/разборке макетов автоматического оружия, плетение маскировочных сетей и курсы по приобретению навыков в управлении БПЛА. Всего в этих мероприятиях в разных городах страны приняло участие свыше 8 тыс. человек.

С 2024 года в городе Шахты Ростовской области по инициативе Ростовского филиала была организована Добровольная Народная Дружина «СОЮЗ». В нее вошли спортсмены из разных клубов и представители всероссийских организации. Дружинниками еженедельно осуществляются рейды, также для всех членов дружины организованны курсы по тактической медицине. В этом же году инициативной группой Поискового движения было создано совместно с РСБИ структурное подразделение Объединение поисковых отрядов «СОЮЗ ПОИСК».

По поручению Президента России РСБИ учредило Центр военно-спортивной подготовки и патриотическому воспитанию молодежи «ВОИН». Центр создан с целью воспитать поколение патриотов и защитников России. В них опытные инструкторы обучают молодежь в возрасте 14-35 лет, включая школьников и студентов, по восьми военно-прикладным направлениям. На сегодняшний день в 21 регионе открыты Филиалы Центра «ВОИН», обучение прошли уже более 100 тыс. курсантов. Также на базе Филиалов РСБИ была зарегистрирована федерация боевого снайпинга России в 58 регионах.

- Филиалы «ВОИНа» действуют уже в 21 субъекте Российской Федерации, в том числе на новых территориях. Президентом дано поручение увеличить количество филиалов. Обучение ведется по девяти направлениям, включая новое – снайпинг. За два года через Центр прошли 108 тыс. курсантов. Считаю, что «ВОИН» может и должен стать одним из фундаментов развития патриотического воспитания в России. Прошу всех руководителей филиалов совместно с исполкомом РСБИ организовать работу по спортивной подготовке, обучению рукопашному бою, – дал поручение собравшимся Юрий Трутнев.

Обсуждалось участие РСБИ в международных мероприятиях.

- Нестабильность мировой политики, стремление ряда стран во что бы то ни стало нанести ущерб России сказываются и на работе РСБИ. Мы сталкиваемся с препятствиями в участии в соревнованиях, а в некоторых случаях с недоброжелательным и предвзятым отношением. Считаю, что необходимо укреплять сотрудничество с другими странами, развивать, совершенствовать совместные форматы, добиваясь того, чтобы мы вместе стали сильнее, стала сильнее Россия», – заметил Юрий Трутнев.

Единогласным решением участников конференции, в соответствии с Уставом РСБИ, были переизбраны на новый пятилетний срок: Сопредседатели (С.В. Кириенко и Ю.П. Трутнев), Президиум Высшего Совета (С.В. Кириенко, Ю.П. Трутнев, А.Б. Штурмин, Г.Н. Музруков, Д.В. Мартынов, Р.Г. Габбасов), члены высшего совета, ответственный секретарь (Г.Н. Музруков), ревизор (С.Н. Рябухин) и исполнительный директор Российского Союза боевых искусств (Р.Г. Габбасов). Члены Высшего Совета – около 100 человек.

