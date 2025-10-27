11-летняя девочка в Бурятии попала в ДТП с мопедом

24 октября вечером в Хоринском районе Бурятии произошло ДТП с двумя подростками.

- В 9 вечера 16-летний юноша на мопеде «Рейсер Пантера», следуя со стороны с. Тэгда в направлении у. Хасурта на 21 км а/д «Барун Хасурта-Хасурта-Тэгда» предварительно не справился с рулевым управлением и опрокинулся. В результате ДТП получила травмы 11-летняя пассажирка, - сообщили в ГИБДД республики.

Фото: Номер один