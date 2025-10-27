Глава Бурятии поклонился тотему хонгодоров

Также Алексей Цыденов ознакомится с проблемами сельских поселений на местах, осмотрев социальные объекты, которые требуют капитального ремонта.





Как сообщил Алексей Цыденов в своем телеграм-канале, рабочая поездка в Оку началась с посещения самого высокогорного дацана и поклонения тотему хонгодоров.





Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов прибыл с рабочим визитом в Окинский сойотский муниципальный округ. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, в рамках рабочей поездки руководитель региона оценит ход строительства соцобъектов, которые возводятся на средства федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» и средства муниципального бюджета.Традиционно программу рабочей поездки завершит встреча с жителями района.Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова