Политика и власть 27.10.2025 в 11:13
Глава Бурятии поклонился тотему хонгодоров
Алексей Цыденов начал рабочую поездку в Окинский округ
Текст: Андрей Константинов
Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов прибыл с рабочим визитом в Окинский сойотский муниципальный округ. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, в рамках рабочей поездки руководитель региона оценит ход строительства соцобъектов, которые возводятся на средства федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» и средства муниципального бюджета.
Традиционно программу рабочей поездки завершит встреча с жителями района.
Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова
Также Алексей Цыденов ознакомится с проблемами сельских поселений на местах, осмотрев социальные объекты, которые требуют капитального ремонта.
Традиционно программу рабочей поездки завершит встреча с жителями района.
Как сообщил Алексей Цыденов в своем телеграм-канале, рабочая поездка в Оку началась с посещения самого высокогорного дацана и поклонения тотему хонгодоров.
Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова
Тегицыденов Окинский район