Политика и власть 27.10.2025 в 11:13

Глава Бурятии поклонился тотему хонгодоров

Алексей Цыденов начал рабочую поездку в Окинский округ
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Глава Бурятии поклонился тотему хонгодоров
Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов прибыл с рабочим визитом в Окинский сойотский муниципальный округ. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, в рамках рабочей поездки руководитель региона оценит ход строительства соцобъектов, которые возводятся на средства федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» и средства муниципального бюджета. 

Также Алексей Цыденов ознакомится с проблемами сельских поселений на местах, осмотрев социальные объекты, которые требуют капитального ремонта. 


Традиционно программу рабочей поездки завершит встреча с жителями района.  

Как сообщил Алексей Цыденов в своем телеграм-канале, рабочая поездка в Оку началась с посещения самого высокогорного дацана и поклонения тотему хонгодоров. 


Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова
Теги
цыденов Окинский район

Все новости

В Бурятии закрыли навигацию на малых реках
27.10.2025 в 11:22
Глава Бурятии поклонился тотему хонгодоров
27.10.2025 в 11:13
Водитель в Улан-Удэ сбил женщину и скрылся с места ДТП
27.10.2025 в 11:09
Что такое программа долгосрочных сбережений
27.10.2025 в 11:04
Жителей Бурятии призвали не отмечать Хэллоуин
27.10.2025 в 10:50
Власти Улан-Удэ пойдут в военную прокуратуру
27.10.2025 в 10:49
11-летняя девочка в Бурятии попала в ДТП с мопедом
27.10.2025 в 10:35
Нерадивым предпринимателям Улан-Удэ грозит наказание за мусор
27.10.2025 в 10:26
В Улан-Удэ в ледовом городке не будет ледовой фразы «С Новым годом!»
27.10.2025 в 10:06
Жители Улан-Удэ насвинячили возле кладбища
27.10.2025 в 10:06
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 октября

Читайте также
11-летняя девочка в Бурятии попала в ДТП с мопедом
Школьницу доставили в больницу
27.10.2025 в 10:35
В правительстве России прошла конференция Союза боевых искусств
Ее участников переизбрали на новый пятилетний срок
26.10.2025 в 15:01
В Улан-Удэ завершается строительство суперсовременного здания Верховного суда
На новом объекте уже установили вывеску
25.10.2025 в 14:51
30% квота для монгольских женщин в госаппарате поразила ООН
В Великом Государственном Хурале Монголии сегодня работает 32 женщины-депутата
24.10.2025 в 09:39
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru