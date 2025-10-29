Депутаты Горсовета утвердили в первом чтении бюджет на ближайшие три года

Финансовое будущее нашего города оказалось предметом бурного обсуждения на очередной 16-й сессии в Горсовете Улан-Удэ. Итогом рассмотрения стала двухэтапная бюджетная модель: первоначальный импульс роста обеспечивается внешней помощью, а в долгосрочной перспективе упор делается на экономию.

Проект бюджета представляет собой самый главный финансовый документ. Он определяет, сколько денег наш город планирует заработать и на что их потратить в ближайшие несколько лет. По сути, это черновик семейного плана доходов и расходов, только в масштабах сотен тысяч людей. Складывается же он в основном из двух ключевых источников: «своих» денег – налогов и неналоговых доходов, и «помощи» вышестоящих бюджетов – так называемых безвозмездных поступлений.

«Проект решения устанавливает основные характеристики главного финансового документа города, к котором относятся: общий объем доходов, общий объем расходов, общий объем условно утвержденных расходов, дефицит (профицит) бюджета, а также верхний предел муниципального долга», – перечислил во время своего выступления председатель Комитета по финансам Администрации г. Улан-Удэ Жаргал Будаев.

В 2026 году столицу Бурятии ждет настоящий финансовый всплеск. Доходы вырастут более чем на 4 млрд рублей, в основном за счет денег из федерального и республиканского бюджетов. «Своих» денег тоже прибавится, но не значительно.

«В следующем году ожидается увеличение доходов бюджета на 4,4 млрд рублей (32,5%) за счет безвозмездных поступлений и на 349,9 тыс. рублей (4,5%) за счет налоговых и неналоговых доходов. При этом прогнозируется рост налоговых поступлений на 451,2 тыс. рублей (6,2%) при некотором снижении неналоговых доходов», – проинформировал Жаргал Будаев.

Однако уже в 2027 и 2028 годах начнется спад. Улан-Удэ столкнется с серьезным сокращением доходов, поскольку крупная финансовая помощь «сверху» заканчивается. Представители власти надеются, что к этому моменту собственные доходы города окрепнут и частично компенсируют существенную потерю.

В цифрах это выглядит так: в 2026 году доходы составят 26,4 млрд рублей, в 2027-м – 24,5 млрд, а в 2028-м – 9,2 млрд рублей.

«В 2027 и 2028 годах ожидается ежегодное уменьшение общего объема доходов. Снижение связано с сокращением безвозмездных поступлений, при этом налоговые и неналоговые доходы, как ожидается, вырастут», – заявил председатель Комитета по финансам городской Администрации. – «Бюджетом предусмотрено формирование условно утвержденных расходов в объеме не менее 2,5% от общего объема расходов на первый год планового периода (2027 г.) и не менее 5% на второй год (2028 г.)».

В 2026 году расходы бюджета составят те же 26,4 млрд рублей. Значительная часть увеличения расходов запланирована на «программные мероприятия» – за этой формулировкой скрываются самые важные для жителей вещи: развитие городской инфраструктуры, поддержка образования и здравоохранения, а также благоустройство дворов и общественных пространств.

«Расходы бюджета на 2026 год планируются на 26,4 млрд рублей, что больше на 4,8 млрд рублей (22,4%) определяемого целевого бюджета на 2025 год. На 2026 год и плановый период 2027, 2028 годы планируется бездефицитный бюджет», – продолжил Будаев. – «Городской бюджет Улан-Удэ на 2025 год уточнен в связи с реализацией приоритетных муниципальных программ. Общий объем доходов бюджета увеличится до 21,6 млрд рублей (3,1%). Из них налоговые и неналоговые доходы возрастут до 7,8 млрд рублей, а безвозмездные поступления увеличатся на 433,6 млн рублей (до 13,8 млрд рублей). Расходы бюджета вырастут почти на 1,2 млрд рублей (до 22,4 млрд рублей). Основное увеличение предусмотрено на реализацию программных мероприятий (1,13 млрд рублей)».

Два слова, которые часто пугают – «дефицит» и «долг», – в данном случае не должны вызывать панику. Городские власти уверяют, что ситуация находится под контролем. На 2026-2028 годы бюджет планируется бездефицитным, то есть доходы должны полностью покрывать расходы, и это очень хорошая новость.

Что касается текущего года, то его дефицит вырос и составит 870 млн рублей, муниципальный долг, разумеется, также увеличится. Однако муниципалитет подчеркивает, что эти показатели не превышают разрешенных законом лимитов, а значит, наш город не погряз в долгах с головой и живет в рамках своих возможностей.

«Верхний предел муниципального долга вырастет на 544 млн рублей и достигнет 5,65 млрд рублей. Размер долго относительно доходов остается приемлемым согласно нормам Бюджетного кодекса РФ», – подтвердил докладчик.

Улан-Удэ стоит на пороге непростого, но предсказуемого финансового периода. У города есть три года на то, чтобы грамотно распорядиться временным потоком федеральных средств – направить их на реальное улучшение городской среды и одновременно создать прочную основу для будущего экономического роста.

«На очередной 16-й сессии было рассмотрено 11 вопросов. Ключевым из них стал проект бюджета города, который мы приняли в первом чтении. Это означает, что текущие данные и расчеты являются предварительными. Во втором чтении документ будет доработан с учетом предложений и корректировок, после чего ожидаются изменения в цифровых показателях», – подвел итоги председатель Улан-Удэнского Горсовета Чимит Бальжинимаев. – Окончательные параметры будут утверждены 3 декабря в ходе второго чтения».