Грузовик угодил под поезд на севере Бурятии

«Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», - сообщили в ВСЖД.





По данным «Северобайкалье-инфо.24/7», водитель грузовика получил тяжелые травмы, его госпитализировали в Нижнеангарскую ЦРБ.

Крупное происшествие случилось вчера вечером на железнодорожном переезде в Северо-Байкальском районе Бурятии. Там «Камаз» столкнулся с движущимся грузовым поездом.Как уточнили в ВСЖД, авария произошла в 17:47 между станциями Кичера и Путевой пост 1117 км.Проверкой происшествия сейчас занимаются правоохранительные органы.