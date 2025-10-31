Политика и власть 31.10.2025 в 09:15

Грузовик угодил под поезд на севере Бурятии

В аварии тяжело пострадал водитель большегруза
Текст: Андрей Константинов
Грузовик угодил под поезд на севере Бурятии
Фото: Байкальская транспортная прокуратура
Крупное происшествие случилось вчера вечером на железнодорожном переезде в Северо-Байкальском районе Бурятии. Там «Камаз» столкнулся с движущимся грузовым поездом. 

Как уточнили в ВСЖД, авария произошла в 17:47 между станциями Кичера и Путевой пост 1117 км.

«Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», - сообщили в ВСЖД. 

По данным «Северобайкалье-инфо.24/7», водитель грузовика получил тяжелые травмы, его госпитализировали в Нижнеангарскую ЦРБ.

Проверкой происшествия сейчас занимаются правоохранительные органы.
