Подпись в обмен на дизайнерский стул

В Хабаровске главный специалист отдела департамента архитектуры и строительства мэрии стал фигурантом уголовного дела о получении взятки. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на Amur Mash, взяткой оказался дизайнерский стул стоимостью 40 000 рублей, который чиновник принял от предпринимателя за подпись в документах о вводе здания в эксплуатацию.

Когда о «подарке» узнала прокуратура, на него завели уголовное дело и назначили штраф в миллион рублей. А бизнесмена, передавшего эксклюзивную модель стула, объявили в федеральный розыск.