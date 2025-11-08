Политика и власть 08.11.2025 в 11:08

Подпись в обмен на дизайнерский стул

Прокуратура завела дело о взятке, а взяткодатель ударился в бега
Текст: Иван Иванов
Подпись в обмен на дизайнерский стул
В Хабаровске главный специалист отдела департамента архитектуры и строительства мэрии стал фигурантом уголовного дела о получении взятки. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на Amur Mash, взяткой оказался дизайнерский стул стоимостью 40 000 рублей, который чиновник принял от предпринимателя за подпись в документах о вводе здания в эксплуатацию.

Когда о «подарке» узнала прокуратура, на него завели уголовное дело и назначили штраф в миллион рублей. А бизнесмена, передавшего эксклюзивную модель стула, объявили в федеральный розыск.

взятка чиновники

