Политика и власть 11.11.2025 в 12:52
В Бурятии заместитель министра уволился после получения почетного звания
Евгений Поляков второй раз ушел с одной и той же должности
Текст: Андрей Константинов
Заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Евгений Поляков подал заявление об отставке по собственному желанию. Распоряжение о его увольнении с 7 ноября подписал глава Бурятии Алексей Цыденов.
Господин Поляков в 2006 году закончил ВСГТУ по специальности «Тепловые электрические станции». 10 лет проработал в должности главы города Закаменск. Летом 2019 года он стал победителем конкурса на должность заместителя министра строительства. Сразу после назначения чиновник отметил, что в своей работе будет руководствоваться исключительно интересами жителей Бурятии. Он также выразил уверенность, что сможет быть полезен для них.
Однако уже в декабре 2020 года Евгений Поляков написал заявление об увольнении по собственному желанию. После отставки он был назначен директором «Городского лесничества» в Улан-Удэ, однако проработал там лишь до апреля 2021 года.
В апреле 2022 года глава Бурятии вновь назначил Евгения Полякова на ту же должность заместителя министра строительства – председателя Комитета функционирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса.
Сообщается, что в сентябре 2025 года Евгений Поляков получил Почетное звание Заслуженного работника ЖКХ Республики Бурятия. Чем вызвано его повторное увольнение, не известно. Возможно, оно как-то связано с изменениями в руководстве самого министерства. Напомним, недавно бывший глава Минстроя Евгений Коркин стал зампредом правительства, а новым министром назначили Тимура Цыренжапова.
Тегиотставка