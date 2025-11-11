Целевые квоты, наставничество и выплаты

Кадровый вопрос в здравоохранения РБ, а также развитие национальных видов спорта обсудили на заседании Совета Народного Хурала РБ. Больше всего в республике не хватает акушеров, неврологов, офтальмологов, терапевтов и педиатров. Основные проблемы при привлечении врачей и средних медработников - отсутствие жилья, социальных гарантий и развитой инфраструктуры в сельской местности. Пути выхода из ситуации искали на заседании Совета.

Врачи поехали в села

С отчетом перед парламентариями выступила заместитель председателя правительства Республики Бурятия, министр здравоохранения РБ Евгения Лудупова.

По итогам 2024 года в республике трудились 3429 врачей.

- С 2022 года наблюдается увеличение численности медиков, динамику оттока удалось переломить. По обеспеченности населения врачами на 10 тыс. населения показатель в 2024 году составил 35,3. Показатель по обеспеченности средними медицинскими работниками в 2024 году, снизился: если в 2023 году он составлял 84,5, то в 2024 - 84,3, - сообщила министр.

Но в целом по обеспеченности населения врачами ситуация в районах республики стала лучше. Нет проблем с этим в учреждениях здравоохранения Окинского, Курумканского, Баунтовского и Северо-Байкальского районов. Несколько хуже положение в поликлиниках Улан-Удэ, в Иволгинском, Бичурском и Еравнинском районах.

За последние три года обеспеченность врачами первичного звена здравоохранения в районах республики выросла с 15,91 на 10 тыс. населения до 17,04.

Тем не менее в Бурятии сохраняется дефицит медицинских кадров. Нехватка врачей в Бурятии в прошлом году составляла более 500 человек, средних медработников – свыше 700. Хотя дефицит последних в текущем году сократился на 300 человек. На сегодня государственные медорганизации нуждаются во врачах акушерах-гинекологах, неврологах, офтальмологах, участковых педиатрах и терапевтах.

Несмотря на рост числа медицинских работников на селе, дисбаланс кадров между городом и сельской местностью сохраняется. Поэтому с 2022 года в республике принято решение о предоставлении выплат при трудоустройстве по федеральным программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» для медиков, прибывших в города с населением до 50 тысяч. В Бурятии под эти категории попадают города Гусиноозерск, Кяхта, Закаменск, Бабушкин.

- Врачи, приезжающие в эти населенные пункты, получают выплаты в размере 1 млн рублей за счет средств республиканского бюджета. Эта мера поддержки сегодня дала результат. Ежегодно трудоустраиваются до 14 врачей. И также выплачивается 1 млн рублей врачам наиболее дефицитных специальностей. Ежегодно такие выплаты получают 16 медиков, - отметила Евгения Лудупова.

Всего по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в села и малые города республики удалось привлечь 82 врача и 26 средних медицинских работников. Большая проблема для привлечения медиков в села - необходимость решения жилищного вопроса в удаленных местностях, где недостаточно развитая инфраструктура, что затрудняет приток специалистов. По данным на 2022 год, более 200 медицинских работников в районах нуждались в жилье.

- Благодаря финансированию из федерального бюджета и поддержке Народного Хурала с 2022 года ситуация начала улучшаться. В оперативном управлении государственных медицинских организаций в республике находится 33 служебные квартиры, где проживают 33 медицинских работника, шесть человек - в служебном жилье в общежитиях. 105 человек получают компенсацию стоимости аренды жилья. Строится жилье для врачей в семи районах республики: Кабанском, Тункинском, Хоринском, Еравнинском, Кижингинском, Джидинском, Заиграевском и в Кяхте, - рассказала министр здравоохранения.

Не хватает врачей и в Улан-Удэ. Несмотря на рост количества медиков в городских поликлиниках, кадровая ситуация остается сложной из-за увеличения числа горожан.

Как бороться с оттоком медиков

В целях сокращения кадрового дефицита медицинских работников в Бурятии предпринимается целый комплекс мер – целевая подготовка врачей и среднего медперсонала, социальная поддержка медработников, различные выплаты, развитие системы наставничества для молодых специалистов и др.

Снижению дефицита кадров способствует целевой набор. Основная проблема здесь - качественная подготовка школьников, их мотивация и трудоустройство в государственные учреждения здравоохранения. Для усиления профориентации в школах создаются медицинские классы и медицинские отряды.

За каждым молодым специалистом со стороны медицинской организации закреплены наставники. При трудоустройстве они полностью курируют профессиональную деятельность в первый год работы врача.

Депутат Баир Мункуев отметил, что в Кяхте необходимо построить общежитие для студентов медколледжа. Однако, как выяснилось, федеральных программ по улучшению условий проживания, строительству новых общежитий нет.

В Улан-Удэ же, возможно, появится новое здание медколледжа. Так, на улице Терешковой планируется строительство шестиэтажного учебного корпуса с теплым переходом, новой столовой на 150 посадочных мест и спортзалом. Госэкспертиза уже пройдена, сейчас определяются источники финансирования реализации.

Депутат Иннокентий Вахрамеев сообщил, что очень нужна амбулатория в мкр. Радужный.

- Ближайшее медицинское учреждение находится за железной дорогой, людям сложно добираться: надо дойти до большой трассы, доехать через железнодорожные пути. Очень много обращений по строительству ФАПА где-то в данном районе, - рассказал депутат.

- Будем надеяться, что этот проект будет реализован и наши школьники получат возможность учиться в комфортных условиях и остануться работать в медицинских учреждениях республики. Перед нами стоит задача обеспечить врачебной помощью в равной степени как отдаленные населенные пункты, так и Улан-Удэ. Отдаленность от столицы республики не должна сказываться на здоровье жителей, они должны и там получать качественную медпомощь, - подытожил обсуждение острого вопроса председатель Народного Хурала Владимир Павлов.

Поддержка спорта

Еще одним вопросом на заседании Совета Народного Хурала было исполнение Закона «О физической культуре и спорте» в части развития национальных видов спорта. Докладчиком выступил заместитель министра спорта Бурятии Эрдэм Биликтуев. Обсудив информацию правительства республики, депутаты отметили рост популярности национальных видов спорта и нехватку финансирования.

Национальными видами спорта в Бурятии являются борьба (бухэ барилдаан), стрельба из национального лука (сурхарбан), конные скачки (мори урилдаан), шахматы (шатаар), разбивание хребтовой кости (hээр шаалган - сээр хухалха) и игра в кости (шагай наадан). Сегодня ими занимается около 10 тыс. человек. Ежегодно эта цифра увеличивается.

В 2024 году были разработаны и утверждены правила по пяти национальным видам спорта, а также положение о спортивной квалификации, которым установлены спортивные разряды и звания.

- В апреле текущего года в Народном Хурале прошел круглый стол «О развитии национальных видов спорта Республики Бурятия», где обсуждались актуальные вопросы по сохранению, развитию и популяризации национальных видов спорта. Сейчас наш комитет совместно с минспорта республики проводит работу по разработке базового закона по национальным видам спорта, – отметил председатель комитета Народного Хурала по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодежной политике, общественным и религиозным объединениям Виталий Лыгденов.

Правительству Бурятии Совет Народного Хурала рекомендовал продолжить эту работу, закладывая финансирование не ниже уровня текущего года, а также разработать и утвердить правила по игре в кости (шагай наадан) и соответствующее положение о спортивной классификации.

Фото: пресс-служба Народного Хурала РБ