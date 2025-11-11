Курсант программы «Муравьев-Амурский 2030» станет замглавы района в Бурятии

Курсант четвертого потока программы «Муравьев-Амурский 2030» Булат Бадлуев займет должность заместителя главы администрации Баргузинского района по экономике. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

В сфере государственных финансов Бадлуев начал работать в 2015 году – на должности специалиста бюджетного отдела в Закаменском районном финансовом управлении. В октябре 2016 года он перешел в министерство финансов РБ. Там за 9 лет прошел путь от специалиста 1-го разряда до замначальника отдела межбюджетных трансфертов.

В мае 2025 года успешно прошел отбор в программу «Муравьев-Амурский 2030». Булат подчеркнул, что участие в ней помогло ему по-новому взглянуть на управленческие задачи, укрепило уверенность в своих силах и позволило переосмыслить карьерные цели.

«Именно это подтолкнуло меня к решению изменить профессиональную траекторию. Сегодня я стремлюсь применить накопленный опыт на муниципальной службе – там, где работа напрямую связана с решением конкретных вопросов людей и развитием территорий. Мне хочется быть ближе к земле и реальным нуждам граждан», - сказал молодой чиновник.

На программе «Муравьев-Амурский 2030» углублено изучают особенности управления регионом, функционирование отраслевых комплексов. Бурятия в этом году вошла в число лидеров ДФО по участникам – ими стали четыре представителя республики. Четвёртый поток – крупнейший за все время: 96 кандидатов на место, на программу зачислены 64 курсанта.