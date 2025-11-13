Политика и власть 13.11.2025 в 10:03

В Бурятии изменили Конституцию

Алексей Цыденов получил право убирать глав районов за плохую работу
Текст: Станислав Сергеев
Фото: архив «Номер один»
На сегодняшней сессии Народного Хурала депутаты в очередной раз изменили основной закон Бурятии. Необходимость переписывания Конституции республики возникла после изменений в федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Поправки, инициированные главой региона Алексеем Цыденовым, кардинально меняют правила игры на местном уровне, наделяя руководителя субъекта правом напрямую отстранять от должности мэров и глав районов.

Теперь у главы Бурятии появляется право отрешить от должности главу муниципального образования за ненадлежащее исполнение обязанностей. Это можно сделать с учетом мнения представительного органа муниципалитета, но не ранее чем через год после вступления в должность. Таким образом, у районных руководителей есть испытательный срок, по итогам которого их работа будет подвергнута строгой оценке.

Если же глава района или города продолжает работать плохо, а инициатива губернатора об его отставке дважды отклонена местными депутатами, то Цыденов получит право убрать нерадивого чиновника самостоятельно. Правда, также с учетом мнения совета муниципальных образований субъекта, но не ранее чем через два года после начала срока полномочий главы муниципалитета. Этот механизм создает дополнительный фильтр и защиту от произвольных решений.

Кроме того, в новой редакции Основного закона республики понятие «вопросы местного значения» заменено на более конкретную формулировку — «вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения». Эта, казалось бы, терминологическая правка на самом деле меняет саму суть подхода к местному самоуправлению, делая акцент на его практической, бытовой составляющей.

Изменения затронули статьи 74, 90, 103 и 105 Конституции Бурятии. Как отмечается в пояснительной записке, принятие поправок не потребует дополнительных расходов из республиканского бюджета, а по результатам антикоррупционной экспертизы в них не выявлено коррупциогенных факторов.

Эти поправки знаменуют собой серьезное усиление вертикали власти в республике. Отныне карьера каждого мэра и главы района напрямую зависит от того, как его работа оценивается главой Бурятии.
