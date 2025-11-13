Политика и власть 13.11.2025 в 10:26
В Бурятии меняют налоговые правила для бизнеса и иностранных работников
Депутаты Хурала утвердили отмену одних льгот, продление других и повышение стоимости патента для мигрантов
Текст: Станислав Сергеев
Сегодня на сессии Хурала Бурятии депутаты приняли изменения в республиканское налоговое законодательство. Законопроект, внесенный правительством республики, предусматривает целый ряд важных новаций: отмену устаревших льгот по налогу на прибыль, поддержку предприятий, повышающих производительность труда, и значительное увеличение стоимости патента для иностранных работников. Эти меры направлены на оптимизацию налоговых расходов региона и стимулирование инвестиций в модернизацию производства.
Одним из ключевых изменений стала отмена целого пакета льгот по налогу на прибыль для организаций. Под сокращение попали налоговые преференции для компаний, реализующих инвестпроекты и заключивших соглашения с правительством Бурятии, резидентов различных зон экономического благоприятствования, включая моногород Улан-Удэ, управляющих компаний технопарков и участников государственно-частного партнерства. Исключение составила лишь льгота для предприятий железнодорожного транспорта, зарегистрированных после 1 января 2018 года, — именно она принесла бюджету наибольшие потери в размере 411,7 млн рублей за 2024 год.
Параллельно с отменой одних преференций власти продлили действие других — более эффективных. Сохранена налоговая льгота по имущественному налогу для участников федерального проекта «Производительность труда». Эта системная мера позволяет освобождать от налога на имущество оборудование, приобретаемое для модернизации производства. Цель проекта — ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей на 5 процентов. До 2030 года в Бурятии планируется вовлечь в проект 33 предприятия, что составит не менее 40 процентов от общего количества средних и крупных компаний базовых несырьевых отраслей.
Обсуждая поддержку бизнеса, депутат Андрей Невьянцев отметил, что сегодня предприятия находятся в сложном положении из-за кадрового дефицита, поэтому решение о продлении льгот является правильным. При этом он задал вопрос о том, какие еще меры по поддержке бизнеса может предложить министерство экономики. Врио министра экономики Бурятии Владимир Хингелов в ответ пояснил, что на сегодняшний день главная задача — сохранить те льготы, которые уже существуют.
Наиболее ощутимое изменение касается иностранной рабочей силы. С 2026 года в Бурятии значительно повышается региональный коэффициент, определяющий стоимость патента для трудовых мигрантов. Он вырастет с 2,85 до 3,49. Как сообщил Владимир Хингелов, стоимость патента не менялась с 2020 года, при этом, по данным МВД, в Бурятии было выдано 7347 патентов. Дополнительные доходы бюджета от этой меры в 2026 году составят 204,7 млн рублей.
Это решение обусловлено резким ростом среднемесячной зарплаты в регионе — с 41 800 рублей в 2020 году до 72 926 рублей в 2024 году. По прогнозам, в 2025 году она достигнет 81 552 рублей, а в 2026-м — 90 849 рублей. Новое повышение коэффициента сделает работу в Бурятии для иностранных граждан из безвизовых стран значительно дороже, что, по замыслу властей, будет стимулировать работодателей активнее трудоустраивать местное население.
