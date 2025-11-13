Политика и власть 13.11.2025 в 10:54

Почту в Бурятии освободят от налогов до 2030 года

Льготы по имущественному и транспортному налогам продлят в обмен на модернизацию отделений в селах
Текст: Станислав Сергеев
Фото: архив «Номер один»
Правительство Бурятии продлит налоговые льготы для республиканского управления федеральной почтовой связи до 2030 года. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Народного Хурала. Компанию освободят от уплаты налога на имущество и транспортного налога при условии сохранения сети отделений и их активной модернизации в сельской местности.

Как пояснил врио министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Владимир Кружихин, освобождение от уплаты налога на имущество и транспортного налога действует до конца 2025 года при выполнении следующих условий:

- Это обеспечение оказанием услуг почтовой связи всех населенных пунктов, расположенных на территории Республики Бурятия. Сохранение количества отделений почтовой связи не ниже их количества, зафиксированного на 1 января 2023 года. Проведение модернизации отделений почтовой связи, расположенных в сельских населенных пунктах на территории республики, - заявил министр.

Действие льгот было установлено ранее принятыми в республике законами. За период с 2022 по 2024 годы в рамках программы модернизации в Бурятии капитально отремонтировали 42 почтовых отделения и построили 7 новых по технологии быстровозводимых конструкций.

За время действия налоговых преференций объем предоставленных льгот составил значительные суммы. В 2023 году УФПС сэкономило на налоге на имущество 1,9 млн рублей, в 2024-м — 4 млн рублей, а в 2025 году ожидается экономия в 7,5 млн рублей. По транспортному налогу в 2024 году льгота составила 394 тысячи рублей, в 2025-м планируется 382 тысячи рублей.

Высвобожденные средства направляются на ремонт почтовых отделений. По данным на конец 2024 года, за счет этих средств было отремонтировано 4 отделения, а до конца 2025 года планируется отремонтировать еще 12.

Продление льгот до 2030 года связано с тем, что государственная программа модернизации и приведения в нормативное состояние отделений почтовой связи в сельской местности и труднодоступных местностях была продлена до 2030 года. Это следует из поручений по реализации Послания президента России Федеральному Собранию.

«Проведенная оценка эффективности налогового расхода показала целесообразность и востребованность продолжения его применения. Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению благоприятных условий для стабильной работы отделений почтовой связи на территории Бурятии, проведению ремонта и модернизации отделений», - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
