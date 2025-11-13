Политика и власть 13.11.2025 в 15:47
На прямую линию главы Бурятии поступило уже более 600 вопросов
Она состоится в субботу и продлится два часа
Текст: Андрей Константинов
В субботу, 15 ноября, в 17 часов глава Бурятии Алексей Цыденов проведет прямой эфир, во время которого ответит на вопросы жителей республики. Об этом он сообщил в посте на своей личной страничке во ВКонтакте. На 15:00 13 ноября поступило уже более 600 вопросов.
Жителей волнуют вопросы благоустройства, ремонта дорог, социальной поддержки, образования, здравоохранения. Ответственные исполнительные органы госвласти, администрации районов и городов уже готовят ответы на вопросы. Большой объем вопросов поступил от жителей Улан-Удэ.
«Обращаюсь к Вам от имени жителей 100-х микрорайонов, с. Вахмистрово и всех автомобилистов, которые ежедневно сталкиваются с серьезной проблемой — многокилометровыми пробками, вызванными частым и длительным закрытием железнодорожного переезда... Считаю, что текущая ситуация требует безотлагательного вмешательства и разработки комплексного решения», – пишет Екатерина Скорнякова.
Мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков ответил: «Администрация города совместно с Правительством республики решает этот вопрос. Для разгрузки транспортного потока в сторону 100-х кварталов в микрорайоне Горький планируется строительство путепровода в 2027 году. Это финансовоемкий проект, и он входит в поэтапную реализацию в рамках мастер-плана Улан-Удэ. Кроме того, в настоящее время идет капитальный ремонт дороги по ул. Бабушкина от бульвара Карла Маркса до улицы Трубачева, где будет обустроена третья полоса для маршрутных транспортных средств, что позволит разгрузить транспортные потоки с 100-х кварталов. К сожалению, «пробки» сегодня – неотъемлемая часть развития большого города. Мы принимаем все возможные меры для решения этого вопроса».
Жительницу Улан-Удэ волнует запись к узким медицинским специалистам и к детскому стоматологу в частности.
Заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова ответила: «В настоящее время запись к врачу-стоматологу производится круглосуточно и через портал «Госуслуги», с ежедневным обновлением талонов в будние дни. Если запись отменяется другим пациентом, освободившееся место сразу становится доступным для записи. Также можно записаться к врачу в рабочие дни с 08:00 до 17:00 по номеру колл-центра 122 (добавочный «3», затем добавочный «2»). В часы пик линия может быть перегружена, поэтому прошу отнестись с пониманием – операторы принимают большое количество звонков со всей республики. Неотложная стоматологическая помощь оказывается по факту обращения без предварительной записи в часы работы отделений, в выходные и праздничные дни – круглосуточно, по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 15а, в рабочие дни в период 8:00-20:00 принимают дежурные врачи в филиалах: пл. Революции, 1 (дети), ул. Пирогова, 15а (взрослые и дети), ул. Терешковой, 40 (взрослые и дети), ул. Ленина, 29 (взрослые)».
Поступили вопросы о возможной разработке Ошурковского месторождения на территории Иволгинского района, жителей волнует состояние экологии.
Министерство природных ресурсов и экологии Бурятии держит этот вопрос на контроле, министр Наталья Тумуреева отвечает: «Сегодня вопрос разработки Ошурковского месторождения еще не решен. Предприятию-недропользователю необходимо провести геологоразведочные работы и опытно-промышленную отработку месторождения. Только после этого будет дана оценка экономической целесообразности разработки Ошурковского месторождения, как и оценка возможного ущерба на окружающую среду. Таким образом, говорить сегодня о негативных экологических последствиях неверно. Жители района станут участниками всех предварительных мероприятий – пройдут общественные обсуждения, а также государственная федеральная экологическая экспертиза».
Жительницу села Онохой Викторию Баженову интересует вопрос строительства новой школы в поселке.
Министр образования и науки республики Валерий Поздняков ответил, что «2 июля 2024 года в Министерство просвещения Российской Федерации на имя Сергея Кравцова была направлена заявка на включение в реестр объектов капитального строительства на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Мероприятие по строительству школы на 360 мест в поселке Онохой Заиграевского района на сумму 1 млрд 255 млн рублей. Заявка находится на рассмотрении у федерального ведомства».
Вопрос поддержки многодетных семей задала Ольга Рязанова, мать пятерых детей: «… на школьника есть бесплатное питание и проезд, студентка ссуз – питание, маленькие – компенсация лекарств. Хотелось бы, чтобы в республике распространили льготу, как и во многих регионах России – компенсация за детский сад, независящая от дохода семьи. И детям-студентам вуза из многодетных семей тоже никаких льгот. Может быть тоже хотя бы проезд добавите студентам».
На ее вопрос ответила министр социальной защиты населения республики Татьяна Быкова: «Уважаемая Ольга Викторовна! Предоставление бесплатного проезда студентам из многодетных семей, обучающимся в высших учебных заведениях и организациях среднего профессионального образования, республиканским законодательством не предусмотрено. Но, стоит учесть, что, при проезде на муниципальном транспорте (муниципальные автобусы и трамваи) студенты независимо от дохода семьи могут воспользоваться льготными проездными билетами. Разница в стоимости проезда компенсируется из республиканского бюджета напрямую предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки в пределах населенных пунктов.
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком, посещающим детский сад, направлена на поддержку наиболее нуждающихся семей, в том числе и с одним ребенком. Размер компенсации рассчитывается в зависимости от количества детей в семье: больше детей – выше размер компенсации.
Кроме льгот для многодетных семей республики, которыми пользуется ваша семья, также предоставляется ежемесячная денежная выплата на каждого ребенка до достижения им возраста 16 лет (на школьников – до окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста 18 лет).
Дети из многодетных семей в Бурятии имеют право на первоочередной прием в дошкольные образовательные организации и организации дополнительного образования; первоочередное предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления детям, школьникам в возрасте до 15 лет (включительно); на бесплатное посещение один раз в месяц государственных театров республики».
Также в минсоцзащиты Бурятии добавили, что многодетные семьи республики могут обратиться:
– за ежегодной компенсацией части стоимости обучения детей на платной основе по образовательным программам среднего профессионального образования в образовательных организациях СПО республики.
– за предоставлением республиканского материнского (семейного) капитала при среднедушевом доходе семьи менее 1,5 величины прожиточного минимума;
– за освобождением от уплаты транспортного налога в размере 100% от установленной ставки в отношении одного зарегистрированного легкового автомобиля с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил включительно (до 147,1 кВт) (в том числе замещающие семьи). Это не распространяется на легковые автомобили, в отношении которых исчисление суммы транспортного налога производится с учетом повышающего коэффициента в соответствии с частью 2 статьи 362 Налогового кодекса РФ.
Более подробную консультацию о мерах поддержки многодетных семей можно получить по Единому социальному телефону Бурятии: 8 (3012) 46-24-34.
Любителей футбола интересует вопрос поддержки местных команд. Министр спорта Бурятии Иван Козырев отмечает, что из республиканского бюджета ежегодно выделяется финансирование для местной Федерации футбола на проведение чемпионатов, первенств и кубков Республики Бурятия, а также для участия в международных, межрегиональных и республиканских соревнованиях. В 2022, 2023 году для развития футбола было выделено дополнительное финансирование из республиканского бюджета. В Календарном плане на 2025 год запланировано порядка 100 спортивных мероприятий по футболу, в том числе для Футбольного клуба «Бурятия» на проведение тренировок и участия в чемпионатах Сибири и Дальнего Востока, в городах Красноярск, Междуреченск, Новокузнецк, Барнаул, Чита и Иркутск. Сегодня Футбольный клуб «Бурятия» поддерживают спонсоры ООО «Доринвест» и ООО «НХВС» – оплачивают стартовые взносы и приобретают инвентарь. И работа по привлечению спонсорской помощи ежегодно продолжается. Республиканский футбол развивается и прилагает все усилия к участию во второй лиге России по футболу под эгидой Российского футбольного союза и Футбольной Национальной лиги».
Вопросы жителей республики на прямую линию главы Бурятии продолжают поступать. В субботу, 15 ноября, Алексей Цыденов в течении двух часов – с 17 до 19 часов – будет отвечать на вопросы в прямом эфире, который будет транслироваться на всех телеканалах республики. Также будет идти онлайн трансляция на личной страничке главы региона.
Тегицыденов