Политика и власть 14.11.2025 в 10:28
Улан-удэнский пенсионер пострадал от АДовой машины
Мужчину сбила японская иномарка
Текст: Елена Кокорина
Вчера днем, 13 ноября, в Улан-Удэ на ул. Пищевая 44-летний водитель автомобиля «Ниссан АД» наехал на 73-летнего пешехода. В результате ДТП пожилой мужчина с травмами был госпитализирован.
За прошедший четверг на территории республики было выявлено 307 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления ТС 12 нетрезвых водителей, находившиеся за рулем.
За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 43 аварии с механическими повреждениями. Есть ДТП с пострадавшими. Один мужчина погиб.
Фото: ГИБДД РБ
ТегиДТП