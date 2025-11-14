Политика и власть 14.11.2025 в 10:28

Улан-удэнский пенсионер пострадал от АДовой машины

Мужчину сбила японская иномарка
Текст: Елена Кокорина
Улан-удэнский пенсионер пострадал от АДовой машины

Вчера днем, 13 ноября, в Улан-Удэ на ул. Пищевая 44-летний водитель автомобиля «Ниссан АД» наехал на 73-летнего пешехода. В результате ДТП пожилой мужчина с травмами был госпитализирован.

За прошедший четверг на территории республики было выявлено 307 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления ТС 12 нетрезвых водителей, находившиеся за рулем.

За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 43 аварии с механическими повреждениями. Есть ДТП с пострадавшими. Один мужчина погиб.

Фото: ГИБДД РБ

ДТП

