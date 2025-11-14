В Народном Хурале Бурятии обсудили бюджет

В стенах Народного Хурала прошли публичные слушания по проекту закона Республики Бурятия «О республиканском бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». В них приняли участие депутаты Хурала, представители муниципалитетов, предприниматели, общественники. Вел заседание председатель Народного Хурала Владимир Павлов. В начале заседания он разъяснил собравшимся, что на первом этапе рассматриваются лишь основные параметры проектируемого бюджета.

Обязательства будут исполнены

Председатель Народного Хурала Владимир Павлов напомнил, что публичные слушания – это начало большой работы по формированию бюджета, их цель – выработать рекомендации для дальнейшего анализа и определения приоритетов.

- Публичные слушания в данном формате в Республике Бурятия проходят ежегодно. Это позволяет максимально прозрачно и открыто обсудить проект республиканского бюджета и, конечно же, выслушать все мнения и предложения, - отметил Владимир Павлов.

Проект трехлетнего бюджета представил министр финансов Бурятии Георгий Мадаев. Он рассказал об основных параметрах бюджета на 2025 год: ожидаемые доходы составят 126,5 млрд рублей, из которых безвозмездные поступления составляют 54,48 млрд рублей. Расходы запланированы на уровне 134,4 млрд рублей, что подразумевает дефицит в размере 7,8 млрд рублей.

- Проект закона формировался в непростых геополитических и экономических условиях, исходя из прогноза социально-экономического развития Республики Бурятия, основных направлений бюджетной и налоговой политики. Основными приоритетами бюджета республики на 2026-2028 годы являются социальная поддержка граждан и повышение качества жизни жителей республики, доступная медицинская помощь, финансовое обеспечение государственных и муниципальных учреждений, социальной сферы, обеспечение выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований, осуществление дорожной деятельности и многое другое, - сообщил Георгий Мадаев.

Бюджет республики на 2026 год продолжит быть дотационным. Дотации в 2026 году предусмотрены в объеме 36,7 млрд рублей.

Как и ранее, главный финансовый документ республики сформирован в программной структуре расходов. Предусмотрена реализация 27 государственных программ с объемом финансирования в 2026 году 119,2 млрд рублей. Бюджет сохранит социальную направленность. На реализацию государственной программы «Социальная поддержка граждан» предусмотрено в 2026 году 13 млрд рублей, в том числе на социальное обслуживание населения выделяется 2,9 млрд рублей, на социальное обеспечение - 8,2 млрд рублей, на охрану семьи и детства - 4,1 млрд рублей. Также предусмотрена индексация социальных выплат на уровне 6,8%.

Увеличить поддержку аграриев

В Народном Хурале часто поднимается вопрос об агропромышленном комплексе республики. Состоявшиеся публичные слушания не стали исключением. Расходы на это направление, которые предусмотрены в рассмотренном ориентировочном варианте бюджета - 2026, расценены профильным комитетом парламента как недостаточные. Расходы на сельское хозяйство и рыбоводство на будущий год правительство Бурятии предложило установить на уровне около 1,5 млрд рублей. Это на 314,7 миллионов рублей меньше уровня финансирования текущего года.

Удельный вес отрасли в общих расходах республиканского бюджета 2026 года составит 1,17 % против 1,53 % в 2025 году. На финансовое обеспечение госпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса» предусмотрено 1,4 млрд рублей, что ниже уровня текущего года на 17,6 % или на 312 миллионов рублей. Это обусловлено снижением объема финансирования из федерального бюджета на 190 млн рублей и республиканского бюджета на 122 млн рублей.

- Предложенные параметры бюджета по финансированию отрасли вызывает серьезную озабоченность. Существенно сокращаются расходы за счет средств республиканского бюджета по ряду ключевых направлений. Это создает серьезные риски для дальнейшего развития отрасли и достижения поставленных целей. Более того, в текущем году ситуация осложнилась неблагоприятными погодными условиями, которые серьезно повлияли на урожай.

Сегодня на повестке дня стоит важнейшая задача – увеличить доходную часть бюджета. В данном направлении предлагаем усилить работу по стимулированию экономической инвестиционной активности в регионе, в том числе через формирование земельных участков для реализации инвестиционных проектов на сельских территориях и вовлечение в оборот неиспользуемых земель.

С учетом ограниченности бюджетных средств также предлагаем провести приоритетизацию государственной поддержки отрасли.

Необходимость усиления господдержки аграрного сектора обусловлена тем, что на сегодняшний день в большинстве районах республики мы не видим других альтернатив для развития экономики на селе, кроме сельскохозяйственного производства. Отток населения из села продолжается, и в первую очередь это молодое, работоспособное население. Поэтому мы предлагаем в ходе исполнения республиканского бюджета в 2026 году изыскать возможность увеличения финансирования госпрограммы «Развитие АПК», предусмотрев объем финансирования не ниже уровня 2025 года, - выступил председатель комитета Хурала по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку, в своем выступлении на слушаниях Семен Матхеев.

Позаботиться о детях

Депутат Игорь Марковец, председатель комитета Хурала по социальной политике, отметил, что в социальной сфере республики есть положительное движение, но призвал не снижать темпы.

- Все больше детей присоединяются к движению Юнармия, хотят учиться в кадетских классах и кадетской школе-интернате. При этом цены растут, и обмундирование комплекта для юнармейца обходится от 41 тысячи до 53,5 тысячи. Поэтому предлагаем при формировании бюджета учесть обеспечение юнармейцев в размере 9,6 млн рублей.

По кадетам норматив на питание на одного обучающегося до 11 лет составляет 248 рублей в день, с 12 лет и старше - 285 рублей. Это очень мало. Поэтому мы предлагаем увеличить размер норматива питания обучающихся с учетом индексации. Норматив до 11 лет составит 477 рублей, старше 11 - 515 рублей. Ребята, обучающиеся на кадетов, каждый день активно занимаются, калорийность питания высокая, питание должно быть разнообразное. Надо чтобы ребята росли крепкими и здоровыми защитниками Родины, - предложил Игорь Марковец.

Председатель комитета по социальной политике отметил еще несколько важных пунктов в образовании. Это зарплаты воспитателей и капремонт детсадов. По его словам, стоит обратить внимание на объемы расходов республиканского бюджета на капремонт, которые предложено сократить.

- В Бурятии построено 40 школ и шесть детсадов. Это очень здорово. Но в то же время 310 зданий, в том числе 270 дошкольных организаций в капремонте нуждаются в капремонте, поэтому важно не сокращать объем финансирования, выделяемый республикой, - пояснил Игорь Марковец.

Второй важный момент, на который обратил внимание депутат, это заработная плата. По мнению депутата, сегодня в нормативе финансирования необходимо изменить правила предоставления субвенций местным бюджетам.

- Предложение связано со снижением подушевого финансирования детсадах: детей стало меньше, соответственно стал меньше фонд зарплаты. И все меньше людей работает в этой сфере. Мы понимаем, что менять нормативы очень сложно, но это крайне важно, - подчеркнул председатель комитета.

Он выдвинул предложения и по другим вопросам социального характера – по увеличению субсидирования затрат родителей на путевки в санаторные и оздоровительные лагеря, дополнительное образование и пр.

Просят сохранить на прежнем уровне

О сокращении расходов на развитие общественной инфраструктуры на округах депутатов Народного Хурала Бурятии рассказал депутат Михаил Гергенов. На 2026 год сумма в проекте бюджета составляет 200 миллионов рублей. Это в два раза меньше ежегодной суммы.

На эти деньги депутатский корпус развивает свои округа: строятся новые детские площадки, ремонтируются дороги, стадионы, школы и детские сады. Средства распределяются депутатами совместно с главами районов, руководителями районов, руководителями социальных учреждений.

- Каждый год на эти цели выделялось 400 миллионов рублей. В этом году почему-то правительство выделило всего 200 миллионов, то есть в два раза меньше, хотя обещали нам увеличить сумму к концу года. Получается, что на каждого депутата, который работает на своём избирательном округе, приходится примерно пять-шесть миллионов. Это критически низкая цифра с учетом инфляции и нужд избирателей. Что можно сделать на эти деньги? Катастрофически мало. На каждой встрече с населением, особенно летом, мы слышим много просьб сделать ремонт школы, садика, дороги, провести освещение, особенно в частном секторе, - рассказал Гергенов. - Если правительство не прислушается к мнению депутатов и не увеличит финансирование в 2026 году до положенных 400-500 миллионов, то мы будем возмущены.

Депутат Тимур Нимаев призвал увеличить финансирование на компенсацию стоимости проезда граждан, страдающих хронической почечной недостаточностью.

- Эти люди живут на грани выживания, их жизнь напрямую зависит от возможности добираться до диализных центров два-три раза в неделю. Компенсация, установленная сегодня, не покрывает даже половины фактических затрат. Несмотря на то, что проезд до диализа не входит в тариф ОМС и не относится к непосредственной медицинской помощи, услуга попадает под действие программ государственных гарантий. Сегодня пациентам компенсируется затрата на проезд в нескольких форматах - на личном транспорте и на общественном. То есть либо расходы на бензин, на сегодняшний день эта сумма составляет 2677 рублей, либо затраты на билеты. Сегодня в Бурятии чуть более 500 граждан, страдающих почечной недостаточной, 42 из них маломобильны. Мы не можем экономить на здоровье и жизни наших граждан, - высказался депутат.

Подытоживая большой разговор, Владимир Павлов сказал, что поступившие в ходе слушаний предложения будут отработаны. Те, что не противоречат закону, включат в итоговые рекомендации слушаний. В ходе голосования участники слушаний приняли разработанный проект рекомендаций за основу.

- Мы обсудили основные параметры бюджета, общую концепцию, депутаты и общественность выступили со своими предложениями. Между первым и вторым чтениями предстоит большая работа, будет создана рабочая группа с депутатами, членами правительства, министерствами. Мы будем ориентироваться на федеральный бюджет, - подытожил председатель парламента.





Фото: "Номер один"