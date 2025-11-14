Дмитрий Чернышенко: Губернаторы должны взять на особый контроль стройку и капремонт объектов образования

На федеральном уровне ужесточают контроль за сроками строительства и капремонта образовательных учреждений. Вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко провел совещание, где предупредил: срывы ввода объектов недопустимы, а за невыполнение обязательств регионы столкнутся с финансовыми последствиями — уменьшением субсидий при сохранении всех обязательств.«Задача глав субъектов — не просто констатировать проблемы, а формировать конкретные поручения с четкими контрольными датами и ответственными», — подчеркнул Чернышенко.Для Бурятии эти решения особенно актуальны. В то время как некоторые регионы уже получили предупреждения, республика демонстрирует положительные примеры реализации национальных проектов. В 2026 году в рамках нацпроекта «Семья» в Бурятии будет обновлено восемь библиотек. Кроме того, республика вошла в число победителей программы «Регион для молодых», получив 90,8 млн рублей на создание современных молодежных пространств в Улан-Удэ, Кяхтинском и Кабанском районах.Эти успехи показывают, что при должном контроле и ответственности регион способен эффективно реализовывать инфраструктурные проекты. Теперь важно обеспечить такой же системный подход и к другим объектам образования, чтобы избежать финансовых санкций и выполнить все взятые обязательства перед жителями республики.