Политика и власть 14.11.2025 в 09:08

Дмитрий Чернышенко: Губернаторы должны взять на особый контроль стройку и капремонт объектов образования

За срыв сроков теперь могут урезать финансирование
A- A+
Текст: Иван Иванов
Дмитрий Чернышенко: Губернаторы должны взять на особый контроль стройку и капремонт объектов образования
Фото: пресс-служба правительства России
На федеральном уровне ужесточают контроль за сроками строительства и капремонта образовательных учреждений. Вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко провел совещание, где предупредил: срывы ввода объектов недопустимы, а за невыполнение обязательств регионы столкнутся с финансовыми последствиями — уменьшением субсидий при сохранении всех обязательств.

«Задача глав субъектов — не просто констатировать проблемы, а формировать конкретные поручения с четкими контрольными датами и ответственными», — подчеркнул Чернышенко.

Для Бурятии эти решения особенно актуальны. В то время как некоторые регионы уже получили предупреждения, республика демонстрирует положительные примеры реализации национальных проектов. В 2026 году в рамках нацпроекта «Семья» в Бурятии будет обновлено восемь библиотек. Кроме того, республика вошла в число победителей программы «Регион для молодых», получив 90,8 млн рублей на создание современных молодежных пространств в Улан-Удэ, Кяхтинском и Кабанском районах.

Эти успехи показывают, что при должном контроле и ответственности регион способен эффективно реализовывать инфраструктурные проекты. Теперь важно обеспечить такой же системный подход и к другим объектам образования, чтобы избежать финансовых санкций и выполнить все взятые обязательства перед жителями республики.
Теги
правительство

Все новости

«Поднялась почти на метр»: в Улан-Удэ топит гаражный кооператив
14.11.2025 в 14:25
В Бурятии 20 миллиардов рублей направят на дороги, очистные и поддержку авиаперевозок
14.11.2025 в 12:46
Буряад Уласай Арадай Хуралай сесси үнгэрбэ
14.11.2025 в 12:36
В Бурятии по программе «Земский доктор» привлекли более 1500 медиков
14.11.2025 в 12:20
На скользкую дорогу в Улан-Удэ можно пожаловаться через чат-бот
14.11.2025 в 12:20
Школьница из Курумкана представит Бурятию на конкурсе «Ученик года»
14.11.2025 в 12:08
В Бурятии запланировали расходы на экологию и защиту от пожаров
14.11.2025 в 12:05
В Бурятии вложат полтора миллиарда в производство беспилотников
14.11.2025 в 11:45
Жительница Бурятии отсудила у минобороны РФ более 4 млн рублей
14.11.2025 в 11:39
В Монголии приняли социально-ориентированный бюджет на 2026 год
14.11.2025 в 11:33
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 ноября

Читайте также
В Народном Хурале Бурятии обсудили бюджет
Проект главного финансового документа Бурятии обсудили на публичных слушаниях 
14.11.2025 в 10:35
Улан-удэнский пенсионер пострадал от АДовой машины
Мужчину сбила японская иномарка
14.11.2025 в 10:28
На прямую линию главы Бурятии поступило уже более 600 вопросов
Она состоится в субботу и продлится два часа
13.11.2025 в 15:47
В Бурятии свершилась муниципальная реформа
С 2030 года в республике вместо 277 муниципалитетов останется 23
13.11.2025 в 12:11
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru