Политика и власть 14.11.2025 в 09:08
Дмитрий Чернышенко: Губернаторы должны взять на особый контроль стройку и капремонт объектов образования
За срыв сроков теперь могут урезать финансирование
Текст: Иван Иванов
На федеральном уровне ужесточают контроль за сроками строительства и капремонта образовательных учреждений. Вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко провел совещание, где предупредил: срывы ввода объектов недопустимы, а за невыполнение обязательств регионы столкнутся с финансовыми последствиями — уменьшением субсидий при сохранении всех обязательств.
«Задача глав субъектов — не просто констатировать проблемы, а формировать конкретные поручения с четкими контрольными датами и ответственными», — подчеркнул Чернышенко.
Для Бурятии эти решения особенно актуальны. В то время как некоторые регионы уже получили предупреждения, республика демонстрирует положительные примеры реализации национальных проектов. В 2026 году в рамках нацпроекта «Семья» в Бурятии будет обновлено восемь библиотек. Кроме того, республика вошла в число победителей программы «Регион для молодых», получив 90,8 млн рублей на создание современных молодежных пространств в Улан-Удэ, Кяхтинском и Кабанском районах.
Эти успехи показывают, что при должном контроле и ответственности регион способен эффективно реализовывать инфраструктурные проекты. Теперь важно обеспечить такой же системный подход и к другим объектам образования, чтобы избежать финансовых санкций и выполнить все взятые обязательства перед жителями республики.
