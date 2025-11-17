Глава Бурятии провел прямой эфир с жителями республики

В субботу, 15 ноября Алексей Цыденов провел прямой эфир в студии ГТРК «Бурятия». Глава республики пообщался с населением на самые волнующие людей темы и принял ряд важных решений. В этом году прямой эфир можно было увидеть на телеканалах «Россия-24», «АТВ», «Тивиком», «Ариг Ус», «Буряад ТВ», а также в социальных сетях. Жители республики прислали более 4,5 тыс обращений.

Путепроводы, мост и транспорт

Один из самых волнующих жителей столицы Бурятии вопросов – транспортная инфраструктура. Автомобилисты просят главу помочь справиться с заторами на дорогах и достроить Третий мост, пешеходы – улучшить работу общественного транспорта, особенно в отдаленные микрорайоны города. Выяснилось, что часть проблем решится уже в ближайшее время.

Алексей Цыденов напомнил, что в рамках реализации мастер-плана, утвержденного президентом России Владимиром Путиным, в Бурятии запланировано строительство девяти путепроводов – на Читинском переезде, в мкр. Стеклозавод, пос. Онохой, мкр. Комушка, мкр. Горький, пос. Южный, пр. Автомобилистов, в Заиграево и Почтовка. Все они появятся до 2030 года.

- Мы уже сейчас ведем проектирование. В следующем году начинаем строить на Стеклозаводе и Читинском переезде. В 2027 году возьмемся за переезд в пос. Горького. Это знаковое мероприятие станет уникальным для дальневосточных городов, так как аналогичных проектов в регионе ранее не было, - подчеркнул глава республики.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию и приоритетные задачи по обеспечению национальной безопасности, федеральное финансирование на реализацию данных проектов выделено полностью.

Раскрыл глава региона и подробности строительства третьего моста в Улан-Удэ. Он напомнил, что контракт на выполнение работ был заключен в декабре 2019 года. Изначально планировалось сделать мост платным, но после согласований с минтрансом и Росавтодором его решили сделать бесплатным.

За строительство взялась компания «Хотьковский автомост», которая в то время была одной из крупнейших в России по работе на федеральных объектах. Однако подрядчик не справился. Из-за срыва сроков работ правительство республики подало заявление на расторжение контракта. Сейчас по этому поводу идут судебные процессы.

-После расторжения контракта пройдет оценка выполненных и невыполненных работ, а затем объявлен новый конкурс на достройку, - сообщил глава.

Несмотря на текущие трудности, руководитель региона уверен, что проект удастся завершить в срок — к концу 2027 года. Осталось выполнить укладку асфальта и доделать подъездные пути к мосту.

- Надеемся, что новый подрядчик окажется более надежным и выполнит работы в срок, - отметил глава республики. - В то же время найти добросовестных подрядчиков становится все сложнее из-за различных объективных и субъективных причин. Сейчас в целом проблема по подрядчикам по всей стране остро стоит. Но для нас – вопрос чести достроить мост, люди ждут. Доделаем.

Следующая проблема, волнующая жителей микрорайонов Исток, Сотниково, Горький, Таежный, 117−124 кварталы, заключается в том, что людям не хватает общественного транспорта.

- В этом году мы профинансировали в рамках льготного лизинга закупку 30 новых автобусов. В конце ноября они поступают. Это дополнительные муниципальные автобусы. В следующем году смотрим дополнительную закупку. Всего до 2030-го года нужно купить 450 автобусов, - заявил Алексей Цыденов.

Еще один вопрос, касающийся транспортной доступности, пришел от жителей пос. Таксимо – люди спрашивали об авиасообщении.

Алексей Цыденов сообщил, что туда продолжат субсидировать авиаперелеты. Сейчас рейсы выполняет компания «Ираэро», но билеты дорогие, поскольку продаются по коммерческим тарифам. Кроме того, полеты выполняются всего один раз в неделю.

- Цены резко выросли, - подтвердил Глава Бурятии, - но мы сегодня проводим конкурс и в рамках конкурса рассчитаем новый тариф, каким он будет с учётом текущих реалий. Деньги у нас на субсидирование предусмотрены, - обнадежил северян глава республики.

Ожидается, что конкурсные процедуры закончатся до конца ноября, а по новым субсидированным тарифам перелеты в Таксимо и Северобайкальск должны стартовать в декабре. В первую очередь, субсидированными тарифами смогут воспользоваться местные жители, проживающие в этих районах.

Также жители Таксимо попросили у главы Бурятии Алексея Цыденова запустить к ним для улучшения транспортной доступности хотя бы несколько пассажирских вагонов до станции «Таксимо 2». Глава Бурятии пообещал проработать этот вопрос.

Нехватка медиков

Один из самых острых вопросов, который задали главе многие жители – доступность медицинских услуг. Люди жалуются, что не могут записать детей в стоматологию. А если даже записаться получилось, оказывается, что нет анестезиолога. Тогда приходится идти в частную клинику. Взрослые также испытывают трудности с записью к зубным врачам.

Глава ответил, что в целях оптимизации записи, внедрили единую очередь. Теперь не нужно прикрепляться к какой-то определенной стоматологии. Достаточно полиса ОМС. Но все же, несмотря на оптимизацию очереди, сохраняется дефицит самих стоматологов. Не только детских, но и взрослых.

Проблему нехватки медиков в республике пытаются решить путем целевого набора студентов. В этом году был первый выпуск целевой подготовки. Медицинские вузы окончили 200 врачей, почти 600 средних медицинских работников. На сегодняшний день продолжают учиться 1300 врачей-«целевиков» и 1500 – средний медицинский персонал.

В этом году в поликлиниках Бурятии начали работать 22 новых стоматолога. Но дефицит, к сожалению, не исчез. Многие стоматологи уходят в частные клиники.

Но проблема с массовым уходом медиков в частную медицину должна отчасти решиться. Госдума приняла закон, который предусматривает обязательную отработку всех медицинских работников, отучившихся на бюджете.

Начал решаться вопрос с обеспеченностью врачей жильем. В районах республики для учителей и для врачей возводится жилье. Работает программа «100 домов для врачей», по которой государство полностью субсидирует ипотечные платежи. 60 медиков уже заключили договоры.

Важные объекты достроят

Еще один проблемный объект в Улан-Удэ, сроки открытия которого пока отодвигаются, - очистные сооружения. Активная фаза работ по реконструкции началась в 2018 году. Строительство началось, удалось возвести некоторые объекты, но затем, в в ходе проведения работы выявились недостатки, в первую очередь, по бетонным работам.

- Часть проблем, которые выявлены, требуют проектных решений, в том числе по грунтам и по усилению. Сейчас ведутся оценки технических решений. Денег на строительство хватает. Есть решение суда, которое признает, что подрядчик завышал стоимость оборудования. Срок завершения работ ставим пока на 2028 год. Наш подрядчик – «Роскапстрой». На сегодня это крупнейшая в России государственная компания, которая ведет строительство очистных. Для обеспечения качества работ этим летом мы приглашали Научно-исследовательский институт строительства, подведомственный минстрою России, который проводил обследование бетонных конструкций, грунтов, всех технических решений. Есть заключение, по которому ведется работа, в том числе касающаяся корректировки проектной документации. И совместно с минстроем России сейчас формируется график производства работ. У нас нет сомнения в том, что объект будет достроен. Строительство очистных – это поручение президента, государственная задача, - подчеркнул Глава Бурятии.

Непростая ситуация сложилась и вокруг реконструкции театра «Ульгэр», масштабный ремонт которого стартовал в 2022 году. Работы неоднократно приостанавливались из-за проблем с подрядчиками и финансированием. Ранее было принято решение о расторжении контракта с подрядной организацией ООО «Бурятпроектреставрация», которая долгое время занималась реконструкцией театра кукол «Ульгэр» в Улан-Удэ и строительством Дома культуры в Кяхте. Это решение стало результатом инспекционных проверок, выявивших недостатки в работе подрядчика.

Строительная готовность театра «Ульгэр» по последним данным составляет 85%.

- Проводилась комплексная процедура по поиску подрядчика. Театр «Ульгэр» – это объект культурного наследия, поэтому есть дополнительные требования к подрядчику. По этой причине действительно работа какое-то время на объекте не велась. До конца года планируется достроить здание театра, - сообщил глава.

Борьба с бакланами

Еще одна тема, волнующая многих – непомерно расплодившиеся бакланы, массово поедающие омуля. Во время прямого эфира к Алексею Цыденову обратились жители Северобайкальска.

Рыбаки и охотники напомнили, что еще 10-12 лет назад в Северобайкальске в Байкале видели и осетра и ленков, ловили хариуса, всегда был омуль. Сегодня картина совсем другая.

- На одном из собраний мы задавали вопрос о черных бандитах. В этом году я лично столкнулся с серьезной проблемой на реке Кичера, где лично видел побитого бакланом сига, - отметили жители Северобайкальска.

Они поинтересовались у главы, когда начнут регулирование этой особи.

Алексей Цыденов согласился, что вопрос регулирования численности бакланов становится актуальным не только для северных регионов, но и для всего побережья Байкала.

- Лично я придерживаюсь мнения, что бакланы действительно причиняют ущерб, и с ними нужно бороться не только в рамках регулирования, но и через активные меры по сокращению их численности, - отметил Глава Бурятии.

Он напомнил, что недавно были внесены изменения в правила охоты, позволяющие отстреливать бакланов в период охоты на водоплавающую птицу. Однако существующие правила охоты направлены на сохранение водоплавающей птицы, что делает эту охоту ограниченной в период гнездования.

- Я призываю министерство природы и Росприроднадзор обратить внимание на эту проблему и внести соответствующие изменения на федеральном уровне. Важно, чтобы уже с весны начались мероприятия по регулированию численности бакланов. Прошу минфин предусмотреть финансирование этих инициатив, чтобы мы могли действовать оперативно и эффективно, - поручил глава региона.

Во время прямого эфира глава ответил и на множество других вопросов, а также по видеосвязи поговорил с нашими военнослужащими, находящимися в зоне спецоперации.

Формат прямых эфиров с Алексеем Цыденовым в Бурятии прижился и стал уже привычным (но не единственным) способом прямого взаимодействия населения и руководства республики. Подводя итоги общения с жителями республики, Алексей Цыденов поблагодарил земляков за доверие и заверил, что ни один вопрос не останется без ответа.

- Я бы хотел всем, кто написал вопросы, сказать о том, что мы их не забываем. У нас уже сейчас началась отработка по многим из них. И в последующем мы все эти вопросы рассортируем по ответственным министерствам, отраслям: транспорт, здравоохранение, образование и так далее, по районам и непосредственно будем продолжать с ними работать, - заключил Алексей Цыденов.





Фото: egov-buryatia.ru